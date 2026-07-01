EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı bilindiği üzere TBMM'den çıkan yasal düzenleme ile belirleniyor. Yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu nedenle olası bir yasal düzenleme maaş ödeme tarihleri sonrasında yapılırsa Temmuz maaşına yönelik farkların Ağustos maaşı ile beraber veya Ağustos maaşı öncesinde ödenmesi bekleniyor.