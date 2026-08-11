EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2026: SGK, SSK en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, 3.552 TL zam farkı hesaplara geçti mi?
En düşük emekli aylığına ilişkin artışın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, zamdan kaynaklanan fark ödemeleri gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler, 3.552 TL'ye kadar çıkan maaş farklarının hesaplara ne zaman geçeceğini araştırıyor. Emekli Sandığı kapsamındaki fark ödemeleri tamamlanırken, en düşük emekli maaşından yararlanan vatandaşlar için SGK ödeme tarihini duyurdu. Peki, emekli maaşı farkı ödendi mi, 3.552 TL'lik zam farkı hesaplara yatırıldı mı? İşte 2026 SGK emekli maaşı fark ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar...
Emeklilerin merakla beklediği zam farkı ödemelerinde takvim netleşti. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Temmuz ayından doğan farkların ne zaman hesaplara aktarılacağı araştırılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren ödeme tarihini yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, 2026 emekli maaşı zam farkları hesaplara geçti mi, ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte SGK tarafından açıklanan maaş farkı ödeme takvimi ve konuya ilişkin ayrıntılar...
EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI YATTI MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığına ilişkin zam farkı ödemelerinin tarihini açıkladı.
SGK tarafından yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Buna göre, en düşük emekli maaşı zam farkları 7 Ağustos 2026 Cuma günü hesaplara yattı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI HESAPLARA GEÇTİ Mİ?
En düşük emekli maaşı zam farkları için SGK ödeme tarihini 7 Ağustos 2026 olarak duyurdu.
Ödemeler, belirlenen tarihte hak sahiplerinin banka hesaplarına ve PTT aracılığıyla maaş alan emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli maaşını artıran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşında 3 bin 552 TL artış yapılmış oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.
Düzenleme ile halen en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşın maaşında artış yapılması hedefleniyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşacak.
Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.