EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇLAR LİSTESİ 2026 | Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte emekliye ÖTV'siz araç modelleri...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKA VE MODELLERİ NELER?

Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesinde hangi marka ve modellerin kapsama alınacağına dair henüz resmi bir liste yayımlanmış değil. Bu nedenle bazı otomobil modellerinin kesin olarak muafiyetten yararlanacağı yönünde paylaşılan listeler, şu aşamada resmi bir dayanağa sahip değil.

Togg T10X ve T10F'nin yanı sıra Fiat Egea Sedan, Hyundai i20 ve Bayon, Renault Clio ve Taliant, Toyota Corolla, Citroën C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero gibi modellerin olası kapsam içinde değerlendirilebileceği öne sürülse de bu bilgiler kesinleşmiş bir düzenlemeye dayanmıyor.

Muafiyetin hayata geçirilmesi halinde araçlar için motor hacmi, satış bedeli ya da yerlilik oranı gibi kriterlerin uygulanıp uygulanmayacağı da henüz netlik kazanmadı. Düzenlemenin kapsamı ve şartlarının ancak resmi açıklama ya da yasalaşma sürecinin ardından kesinleşmesi bekleniyor.