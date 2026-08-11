EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇLAR LİSTESİ 2026 | Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte emekliye ÖTV'siz araç modelleri...
Emeklilere ÖTV muafiyetli araç imkânı sağlanmasına ilişkin beklentiler 2026 yılında da devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme için TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin hangi aşamada olduğu yakından izleniyor. Özellikle teklifin yasalaşıp yasalaşmadığı, hangi emeklilerin kapsamda yer alacağı ve ÖTV'siz araç hakkının hangi şartlarla uygulanacağı merak konusu oldu. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum ne, teklif Meclis'ten geçti mi? İşte konuya ilişkin güncel gelişmeler...
ÖTV'siz araç hakkının emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceği 2026'nın en çok takip edilen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vergi muafiyetine yönelik beklentiler artarken, TBMM gündemine taşınan kanun tekliflerinin akıbeti de merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, olası düzenlemenin kimleri kapsayacağını ve hangi koşullarda uygulanacağını araştırıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç imkânı sağlayacak düzenlemede son durum ne, teklif yasalaştı mı? İşte Meclis sürecine ve düzenlemenin kapsamına ilişkin son gelişmeler...
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.
Bu kapsamda oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" de eklendi. Ayrıca, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak vergi tutarı, T sınıfı araçlar ile L sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW altında olanlar ve içten yanmalı motoru olanlar hariç, asgari maktu vergi tutarı L sınıfı araçlar için 30 bin, diğerleri için 100 bin liradan az olmayacak. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Hesaplanan tutarların 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak.
Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için ÖTV veya yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş tutarları 10 katına kadar artırmaya, 0'a kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla farklı matrah grupları oluşturmak suretiyle asgari maktu vergi tutarlarını farklılaştırmaya, motor gücü, motor silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı asgari maktu vergi tutarları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesi, emeklilere vergisiz araç satın alma imkanı sağlamıyor. Yasalaşan düzenlemenin içeriğinde emeklilere özel bir ÖTV muafiyeti bulunmuyor.
Bir süredir kamuoyunda tartışılan emeklilere ÖTV'siz araç hakkına ilişkin teklif ise Meclis'ten geçen bu düzenlemeden bağımsız bir süreç olarak ele alınıyor. Dolayısıyla yürürlüğe giren ÖTV değişikliğinin, emeklilere ÖTV muafiyetli araç hakkı tanındığı şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti konusunda ise şu an için yürürlüğe girmiş bir yasal düzenleme bulunmuyor. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimize güncellenecektir.
ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak,
Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,
Satın alınan aracı belirli süre satmamak,
Binek otomobil almak,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması.
Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKA VE MODELLERİ NELER?
Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesinde hangi marka ve modellerin kapsama alınacağına dair henüz resmi bir liste yayımlanmış değil. Bu nedenle bazı otomobil modellerinin kesin olarak muafiyetten yararlanacağı yönünde paylaşılan listeler, şu aşamada resmi bir dayanağa sahip değil.
Togg T10X ve T10F'nin yanı sıra Fiat Egea Sedan, Hyundai i20 ve Bayon, Renault Clio ve Taliant, Toyota Corolla, Citroën C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero gibi modellerin olası kapsam içinde değerlendirilebileceği öne sürülse de bu bilgiler kesinleşmiş bir düzenlemeye dayanmıyor.
Muafiyetin hayata geçirilmesi halinde araçlar için motor hacmi, satış bedeli ya da yerlilik oranı gibi kriterlerin uygulanıp uygulanmayacağı da henüz netlik kazanmadı. Düzenlemenin kapsamı ve şartlarının ancak resmi açıklama ya da yasalaşma sürecinin ardından kesinleşmesi bekleniyor.