EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI? 2026 SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam gelecek mi, zam kararı ne zaman çıkacak?
2026 yılında emekli maaşlarına yönelik gelişmeleri yakından izleyen milyonlarca vatandaşın gündeminde seyyanen zam beklentisi bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreçte 6 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan son gelişme, özellikle memur emeklilerinin zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Bununla birlikte, ilgili dosyaların birleştirilmiş olması emeklilere otomatik olarak seyyanen artış yapılacağı anlamına gelmiyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve olası bir düzenlemenin hangi emekli gruplarını kapsayacağı merak ediliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılacak mı, zam kimleri kapsayacak? İşte 2026 emekliye seyyanen zam konusunda öne çıkan son gelişmeler…
Emekli aylıklarına yönelik olası düzenlemeler 2026 yılında da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle seyyanen zam tartışmaları, Anayasa Mahkemesi’nde devam eden dosya sürecinde 6 Ağustos 2026’da yaşanan gelişmenin ardından yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Memur emeklileri başta olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, sürecin maaşlara nasıl yansıyacağını ve olası bir artışın hangi kesimleri kapsayacağını araştırıyor. Peki, emekliye seyyanen zam konusunda son durum ne, SSK ve Bağ-Kur emeklileri kapsamda olacak mı? İşte 2026 emekli maaşlarına ilişkin seyyanen zam gündeminde öne çıkan ayrıntılar…
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLACAK MI 2026?
Emekliye seyyanen zam tartışmalarının odağındaki AYM süreci, 2023 yılında çalışan memurlara sağlanan 8 bin 77 TL’lik ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebine dayanıyor. Yargı sürecinin kapsamı yalnızca bu başvuru üzerinden şekillenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan dosyanın tarafı konumunda bulunmuyor.
Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nde devam eden başvurunun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kendiliğinden seyyanen zam hakkı doğuracağı yönünde kesinleşmiş bir karar ya da resmi düzenleme bulunmuyor.
AYM'DE SEYYANEN ZAM HAKKINDA GELİŞME!
Emeklilere seyyanen zam talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde yürütülen süreçte 6 Ağustos 2026 tarihinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in yaptığı ikinci bireysel başvurunun, aynı konuya ilişkin daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verildi. Böylece benzer nitelikteki başvuruların tek dosya üzerinden birlikte incelenmesinin yolu açıldı.
Ancak bu işlem, Anayasa Mahkemesi’nin emeklilere seyyanen zam verilmesi yönünde karar aldığı anlamına gelmiyor. Sürece ilişkin kesin tablo, AYM’nin başvurunun esasına yönelik vereceği kararla ortaya çıkacak.
SSK- BAĞKUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Mevcut aşamada emeklilere yönelik yeni bir seyyanen artış yapılmasını kesinleştiren herhangi bir yargı kararı ya da yürürlüğe girmiş yasal düzenleme bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi’nde incelenen başvurunun çıkış noktasını ise 2023 yılında görevdeki memurlara sağlanan 8 bin 77 TL’lik seyyanen ödemenin memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılmaması oluşturuyor. Benzer başvuruların tek dosyada birleştirilmesi, yalnızca sürecin birlikte değerlendirileceğini gösteriyor.
Dolayısıyla AYM esasa ilişkin kararını açıklamadan önce memur emeklileri veya diğer emekli grupları için seyyanen zam yapılacağını kesin bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün değil.
Mevcut yargı süreci, 2023 yılında görev yapan memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerinin aylıklarına dahil edilmemesi üzerine yürütülüyor. Başvurunun kapsamı doğrudan memur emeklilerine yönelik olduğundan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu dava sonucunda kendiliğinden aynı artıştan yararlanacağı yönünde kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu emekli grupları açısından seyyanen zam hakkının doğduğunu söylemek için ayrıca yasal veya yargısal bir karar gerekiyor.
8 BİN 77 TL'LİK SEYYANEN ZAM NEDEN EMEKLİ MEMURLARA YANSITILMADI?
2023 yılında yapılan düzenlemeyle görevde bulunan memurların maaşlarına 8 bin 77 TL tutarında seyyanen artış yapılmıştı. Söz konusu artış memur emeklilerinin aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı.
Bunun ardından bazı emekli memurlar, düzenlemenin kendilerine de uygulanması gerektiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu. Sürecin AYM'ye taşınmasıyla birlikte gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
SEYYANEN ZAM DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Mevcut davanın merkezinde memur emeklileri yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aynı başvuru kapsamında otomatik olarak seyyanen zam alacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.