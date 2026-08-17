EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI? 2026 SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam gelecek mi, zam kararı ne zaman çıkacak?

SSK- BAĞKUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Mevcut aşamada emeklilere yönelik yeni bir seyyanen artış yapılmasını kesinleştiren herhangi bir yargı kararı ya da yürürlüğe girmiş yasal düzenleme bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi’nde incelenen başvurunun çıkış noktasını ise 2023 yılında görevdeki memurlara sağlanan 8 bin 77 TL’lik seyyanen ödemenin memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılmaması oluşturuyor. Benzer başvuruların tek dosyada birleştirilmesi, yalnızca sürecin birlikte değerlendirileceğini gösteriyor.

Dolayısıyla AYM esasa ilişkin kararını açıklamadan önce memur emeklileri veya diğer emekli grupları için seyyanen zam yapılacağını kesin bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün değil.

Mevcut yargı süreci, 2023 yılında görev yapan memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerinin aylıklarına dahil edilmemesi üzerine yürütülüyor. Başvurunun kapsamı doğrudan memur emeklilerine yönelik olduğundan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu dava sonucunda kendiliğinden aynı artıştan yararlanacağı yönünde kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu emekli grupları açısından seyyanen zam hakkının doğduğunu söylemek için ayrıca yasal veya yargısal bir karar gerekiyor.