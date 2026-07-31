EREN KAŞIKÇI ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU? MasterChef şampiyonu 'Kızıl Sakal' Eren Kaşıkçı neden öldü? Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı, hasta mıydı?

Malkoçoğlu ayrıca, "Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.