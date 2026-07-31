EREN KAŞIKÇI ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU? MasterChef şampiyonu 'Kızıl Sakal' Eren Kaşıkçı neden öldü? Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı, hasta mıydı?
MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği haberi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın, İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde genç şefin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölümün nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın vefat haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Peki Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni açıklandı mı? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte konuya ilişkin bilinen ayrıntılar…
MasterChef Türkiye’nin 2021 yılı şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ani ölümü, gastronomi dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan ünlü şefin, İstanbul Kilyos’ta yaşadığı evde cansız bedenine ulaşıldı. Vefat haberinin duyulmasının ardından meslektaşları, yarışma arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı. Peki Eren Kaşıkçı’nın ölüm sebebi açıklandı mı? MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi? İşte hakkında araştırılan başlıklar ve olayla ilgili son bilgiler…
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ölümün kesin nedeni yapılacak adli inceleme ve otopsi raporunun ardından belli olacak.
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?
Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni hakkında şu ana kadar resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. İlk belirlemelere göre ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay tüm yönleriyle incelenirken, kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılıncaya kadar ortaya atılan iddiaların doğrulanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.
ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI!
Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.
Malkoçoğlu, "Telefonla ulaşamadım. Eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik" dedi.
Malkoçoğlu ayrıca, "Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışma boyunca hazırladığı yaratıcı tabaklar ve teknik başarısıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Kaşıkçı, sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Şampiyonluğun ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdüren Eren Kaşıkçı, çeşitli restoran projelerinde görev aldı ve mutfak kariyerine profesyonel olarak devam etti.
EREN KAŞIKÇI KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?
1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 37 yaşındaydı. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıydı. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıydı.
19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştı. Uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde görev alarak deneyim kazanmıştır.