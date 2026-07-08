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        Haberler Bilgi Gündem ERKEN KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 SON DAKİKA GELİŞMELERİ| Kademeli emeklilik çıkacak mı?

        ERKEN KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 SON DAKİKA GELİŞMELERİ| Kademeli emeklilik çıkacak mı?

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 1999 sonrası sigortalı olan vatandaşlar, TBMM'de yeni bir erken emeklilik düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı?", "1999 sonrası sigortalılar için yasa teklifi var mı?" ve "Meclis'te yeni bir çalışma bulunuyor mu?" soruları en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alırken, gözler hükümetten ve ilgili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte kademeli emeklilikte son durum ve kamuoyuna yansıyan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        1

        Emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme beklentisi sürerken, kademeli emeklilik konusu yeniden milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. EYT kapsamı dışında kalan ve 1999-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar, olası bir erken emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve kamuoyunda gündeme gelen iddiaların ardından "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "1999 sonrası sigortalılara erken emeklilik gelecek mi?" ve "Meclis'te resmi bir çalışma var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte kademeli emeklilikle ilgili son durum ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        AÇIKLAMA GELDİ: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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