Emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme beklentisi sürerken, kademeli emeklilik konusu yeniden milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. EYT kapsamı dışında kalan ve 1999-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar, olası bir erken emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve kamuoyunda gündeme gelen iddiaların ardından "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "1999 sonrası sigortalılara erken emeklilik gelecek mi?" ve "Meclis'te resmi bir çalışma var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte kademeli emeklilikle ilgili son durum ve merak edilen tüm ayrıntılar...