Erzurumspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri! Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Erzurumspor FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda hata yapmayarak hanesine 3 puan yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Erzurumspor FK ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç alarak ligdeki ilk puanlarını elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Erzurumspor FK - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri, başlama saati ve takımların muhtemel 11’leri gibi detaylar utbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Merak edenler için mücadelenin tüm detaylarını derledik…