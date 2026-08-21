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        Haberler Bilgi Erzurumspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri! Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Erzurumspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri! Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Erzurumspor FK - Galatasaray karşılaşması, haftanın açılış mücadelesi olacak. Ligin ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında galibiyet arıyor. İlk haftayı puansız kapatan Erzurumspor FK ise güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor. Peki, Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Erzurumspor FK - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Erzurumspor FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda hata yapmayarak hanesine 3 puan yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Erzurumspor FK ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç alarak ligdeki ilk puanlarını elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Erzurumspor FK - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri, başlama saati ve takımların muhtemel 11’leri gibi detaylar utbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Merak edenler için mücadelenin tüm detaylarını derledik…

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        ERZURUMSPOR FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, ligin yeni ekibi Erzurumspor FK'ya konuk oluyor.

        Erzurumspor - Galatasaray maçı, 21 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.

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        ERZURUMSPOR FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

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        ERZURUMSPOR FK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Erzurumspor FK: Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Sefa, Kerk, Rodriguez, Mustafa, Eren

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez (Singo), Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

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        BERABERLİKLE BAŞLADILAR

        Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.

        Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.

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        SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

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