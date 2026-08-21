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        Haberler Bilgi Esra Erol ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek? Esra Erol’da yeni sezon tarihi belli oldu!

        Esra Erol ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek? Esra Erol’da yeni sezon tarihi belli oldu!

        ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Her bölümüyle dikkat çeken program, yaz sezonunun ardından ekranlara dönmek için gün sayıyor. Programın sıkı takipçileri ise ''Esra Erol'da ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek?'' sorularına yanıt arıyor. ATV tarafından yapılan açıklama ile Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu. İşte Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        ATV’de ekrana gelen Esra Erol’da 2026 sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Esra Erol’un sunuculuğunda hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan program, yeni sezonunda da yine dikkat çeken dosyaları ve hikayeleri ele alacak. ATV tarafından yapılan açıklama ile ‘’Esra Erol ne zaman yayınlanacak, ilk bölüm hangi tarihte ekrana gelecek?’’ soruları yanıt buldu. İşte ATV’den 2026 Esra Erol’da yeni sezon tarihi açıklaması!

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        ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Esra Erol’da yeni sezon tarihi belli oldu.

        ATV tarafından yapılan açıklamaya göre Esra Erol'da programı, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni sezonu açacak.

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        ESRA EROL’DA SAAT KAÇTA?

        Esra Erol'da yayın saati değişmedi.

        Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği program, bu sezon da hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicilerle buluşacak.

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        ESRA EROL YENİ SEZONDA HANGİ KONULARI İŞLEYECEK?

        ATV tarafından yapılan açıklamaya göre;

        Esra Erol, bu sezon da yalnızca sorunları ekrana taşımayacak; çözümün bir parçası olmayı sürdürecek. Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden, yıllardır ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok insanımızın yardım talebine cevap verecek.

        Aileleri buluşturacak, iyilikte iş birliğini çoğaltacak ve toplumsal iyileşmeye katkı sunan çözümler üretecek. Yeni sezonda da aile olmanın önemini hatırlatmaya, çözüm arayanlara "Yalnız değilsiniz" demeye devam edecek.

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        #Esra Erol ne zaman başlıyor,
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