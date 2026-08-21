Esra Erol ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek? Esra Erol’da yeni sezon tarihi belli oldu!

ESRA EROL YENİ SEZONDA HANGİ KONULARI İŞLEYECEK?

ATV tarafından yapılan açıklamaya göre;

Esra Erol, bu sezon da yalnızca sorunları ekrana taşımayacak; çözümün bir parçası olmayı sürdürecek. Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden, yıllardır ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok insanımızın yardım talebine cevap verecek.

Aileleri buluşturacak, iyilikte iş birliğini çoğaltacak ve toplumsal iyileşmeye katkı sunan çözümler üretecek. Yeni sezonda da aile olmanın önemini hatırlatmaya, çözüm arayanlara "Yalnız değilsiniz" demeye devam edecek.