Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı canlı izle: Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolseverler Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı canlı izle linkini araştırıyor. Süper Lig'in 13.haftasında sarı lacivertli takım Kadıköy'de Erzurumspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı canlı nereden izlenir? Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgisi
Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, maçın yayın saati, kanalı ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı canlı yayın detayları
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE OPPONG KADRODAN ÇIKARILDI!
Fenerbahçe, Kojo Oppong'un Erzurumspor maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.