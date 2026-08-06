Fındık alım fiyatları açıklandı! 2026-2027 TMO yaş ve kuru fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
2026-2027 dönemi fındık alım fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklandı. Geçtiğimiz yıl 190,195,200 TL olan kabuklu fındık fiyatı, 2026-2027 dönemi için açıklandı. Bu yıl Giresun ve Trabzon'da 8 Ağustos'ta başlayacak hasat dönemi ise Ordu'da 10 Ağustos itibarıyla yapılacak. İşte, 2026 TMO kabuklu ve yaş fındık fiyatlarına ilişkin ayrıntılar…
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 16:27 Güncelleme: