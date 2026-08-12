GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ BU AKŞAM BAŞLIYOR! Perseid meteor yağmuru ne zaman, zirve saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nerelerde izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilecek.

Hava koşullarının uygun olması halinde İstanbul’dan Van’a, Ankara’dan Antalya ve İzmir’e kadar ülkenin pek çok noktasında meteor geçişleri takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği yüksek bölgelerde ise saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.

Önceki yıllarda Ay’dan gelen yoğun ışık, özellikle daha sönük meteorların fark edilmesini güçleştiriyordu. 2026’daki Perseid gözlemini farklı kılan en önemli unsur ise 12 Ağustos gecesinin Yeniay dönemine denk gelmesi olacak.

Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması sayesinde çok daha karanlık bir gözlem ortamı oluşacak. Böylece normal şartlarda gözden kaçabilecek daha zayıf meteorlar dahi gökyüzünde belirgin ışık çizgileri oluşturarak çıplak gözle daha kolay izlenebilecek.