GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ BU AKŞAM BAŞLIYOR! Perseid meteor yağmuru ne zaman, zirve saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nerelerde izlenir?
Yaz gecelerinin en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunda beklenen gece geldi. Her yıl Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferiyle buluşmasıyla oluşan meteorlar, gökyüzünde peş peşe beliren parlak izlerle görsel bir şölen sunacak. 2026 Perseid meteor yağmurunun zirve yapacağı saatler yaklaşırken gözler, gözlem için en uygun zaman aralığına çevrildi. Peki Perseid meteor yağmuru saat kaçta en yoğun seviyeye ulaşacak, Türkiye'den izlenebilecek mi ve gökyüzünü seyretmek için hangi saatler tercih edilmeli? İşte 2026 Perseid meteor yağmuruna ilişkin detaylar...
Gökyüzü tutkunlarının her yıl merakla beklediği Perseid meteor yağmuru, 2026 yazında en yoğun dönemine giriyor. Atmosfere giren parçacıkların oluşturduğu parlak ışık izleriyle gece gökyüzünü hareketlendirecek doğa olayı, hava ve ışık koşullarının elverişli olduğu bölgelerde Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Peki Perseid meteor yağmuru hangi saatlerde zirve yapacak, Türkiye’nin hangi noktalarından daha net izlenebilecek? İşte gökyüzü şölenine ilişkin merak edilenler...
PERSEİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN?
Astronomi meraklılarının her yıl ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz’da başlayan etkinliğini 24 Ağustos 2026’ya kadar sürdürecek.
Gökyüzündeki meteor hareketliliğinin en yüksek seviyeye ulaşacağı dönem ise 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece olacak. Bu saatlerde çok sayıda akanyıldızın peş peşe görülmesi bekleniyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA ZİRVEYE ULAŞACAK?
Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman, 12 Ağustos gecesi saat 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanan dönem olacak.
Gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilecek.
Hava koşullarının uygun olması halinde İstanbul’dan Van’a, Ankara’dan Antalya ve İzmir’e kadar ülkenin pek çok noktasında meteor geçişleri takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği yüksek bölgelerde ise saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.
Önceki yıllarda Ay’dan gelen yoğun ışık, özellikle daha sönük meteorların fark edilmesini güçleştiriyordu. 2026’daki Perseid gözlemini farklı kılan en önemli unsur ise 12 Ağustos gecesinin Yeniay dönemine denk gelmesi olacak.
Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması sayesinde çok daha karanlık bir gözlem ortamı oluşacak. Böylece normal şartlarda gözden kaçabilecek daha zayıf meteorlar dahi gökyüzünde belirgin ışık çizgileri oluşturarak çıplak gözle daha kolay izlenebilecek.
PERSEİD ŞÖLENİ ERCİYES'TE İZLENECEK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 Ağustos Çarşamba gecesi Perseid meteor yağmurunu Erciyes Hacılar Kapı’da düzenlenecek etkinlikle gökyüzü tutkunlarıyla buluşturacak.
Işık kirliliğinden uzak alanda gerçekleştirilecek ücretsiz organizasyonda uzman astronomlar katılımcılara bilgi verecek, teleskoplarla gözlem imkanı sağlanacak. Gondol için son çıkış saati ise 23.00 olarak belirlendi.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Perseid meteor yağmuru, en yoğun görüldüğü gecenin ardından da gökyüzündeki etkisini sürdürecek. NASA ve Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) verilerine göre etkinlik 24 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Buna karşın meteorların en sık görüleceği zaman dilimi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.
Bu nedenle Perseidleri daha yoğun şekilde izlemek isteyenler için en uygun gözlem aralığı 12-13 Ağustos gecesi olarak öne çıkıyor.