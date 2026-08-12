Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ BU AKŞAM BAŞLIYOR! Perseid meteor yağmuru ne zaman, zirve saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nerelerde izlenir?

        GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ BU AKŞAM BAŞLIYOR! Perseid meteor yağmuru ne zaman, zirve saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nerelerde izlenir?

        Yaz gecelerinin en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunda beklenen gece geldi. Her yıl Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferiyle buluşmasıyla oluşan meteorlar, gökyüzünde peş peşe beliren parlak izlerle görsel bir şölen sunacak. 2026 Perseid meteor yağmurunun zirve yapacağı saatler yaklaşırken gözler, gözlem için en uygun zaman aralığına çevrildi. Peki Perseid meteor yağmuru saat kaçta en yoğun seviyeye ulaşacak, Türkiye'den izlenebilecek mi ve gökyüzünü seyretmek için hangi saatler tercih edilmeli? İşte 2026 Perseid meteor yağmuruna ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gökyüzü tutkunlarının her yıl merakla beklediği Perseid meteor yağmuru, 2026 yazında en yoğun dönemine giriyor. Atmosfere giren parçacıkların oluşturduğu parlak ışık izleriyle gece gökyüzünü hareketlendirecek doğa olayı, hava ve ışık koşullarının elverişli olduğu bölgelerde Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Peki Perseid meteor yağmuru hangi saatlerde zirve yapacak, Türkiye’nin hangi noktalarından daha net izlenebilecek? İşte gökyüzü şölenine ilişkin merak edilenler...

        2

        PERSEİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN?

        Astronomi meraklılarının her yıl ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz’da başlayan etkinliğini 24 Ağustos 2026’ya kadar sürdürecek.

        Gökyüzündeki meteor hareketliliğinin en yüksek seviyeye ulaşacağı dönem ise 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece olacak. Bu saatlerde çok sayıda akanyıldızın peş peşe görülmesi bekleniyor.

        3

        PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA ZİRVEYE ULAŞACAK?

        Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman, 12 Ağustos gecesi saat 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanan dönem olacak.

        Gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

        4

        PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilecek.

        Hava koşullarının uygun olması halinde İstanbul’dan Van’a, Ankara’dan Antalya ve İzmir’e kadar ülkenin pek çok noktasında meteor geçişleri takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği yüksek bölgelerde ise saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.

        Önceki yıllarda Ay’dan gelen yoğun ışık, özellikle daha sönük meteorların fark edilmesini güçleştiriyordu. 2026’daki Perseid gözlemini farklı kılan en önemli unsur ise 12 Ağustos gecesinin Yeniay dönemine denk gelmesi olacak.

        Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması sayesinde çok daha karanlık bir gözlem ortamı oluşacak. Böylece normal şartlarda gözden kaçabilecek daha zayıf meteorlar dahi gökyüzünde belirgin ışık çizgileri oluşturarak çıplak gözle daha kolay izlenebilecek.

        5

        PERSEİD ŞÖLENİ ERCİYES'TE İZLENECEK

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 Ağustos Çarşamba gecesi Perseid meteor yağmurunu Erciyes Hacılar Kapı’da düzenlenecek etkinlikle gökyüzü tutkunlarıyla buluşturacak.

        Işık kirliliğinden uzak alanda gerçekleştirilecek ücretsiz organizasyonda uzman astronomlar katılımcılara bilgi verecek, teleskoplarla gözlem imkanı sağlanacak. Gondol için son çıkış saati ise 23.00 olarak belirlendi.

        6

        PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

        Perseid meteor yağmuru, en yoğun görüldüğü gecenin ardından da gökyüzündeki etkisini sürdürecek. NASA ve Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) verilerine göre etkinlik 24 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Buna karşın meteorların en sık görüleceği zaman dilimi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.

        Bu nedenle Perseidleri daha yoğun şekilde izlemek isteyenler için en uygun gözlem aralığı 12-13 Ağustos gecesi olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı