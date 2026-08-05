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        Haberler Bilgi Gündem GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

        GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

        Yaz gecelerinin en etkileyici gökyüzü şölenlerinden Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçalarının Dünya atmosferine girerek yanmasıyla oluşan meteorlar, 2026 yılında da gökyüzünde parlak izler bırakacak. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman en yoğun seviyeye ulaşacak, gözlem için hangi saatler tercih edilmeli ve bu doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte 2026 Perseid meteor yağmuruna ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Her yıl Ağustos ayında gökyüzünü ışık çizgileriyle süsleyen Perseid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş başladı. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı küçük parçaların Dünya atmosferinde yanmasıyla ortaya çıkan bu görsel şölen, 2026 yazında da izlenebilecek. Peki Perseid meteor yağmuru hangi gece zirve yapacak, seyir için en uygun zaman dilimi ne olacak ve Türkiye’nin hangi bölgelerinden daha rahat gözlemlenebilecek? İşte gökyüzü tutkunlarının merak ettiği tarihler ve gözlem detayları...

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        PERSEİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN?

        Astronomi meraklılarının her yıl ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz’da başlayan etkinliğini 24 Ağustos 2026’ya kadar sürdürecek.

        Gökyüzündeki meteor hareketliliğinin en yüksek seviyeye ulaşacağı dönem ise 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece olacak. Bu saatlerde çok sayıda akanyıldızın peş peşe görülmesi bekleniyor.

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        PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

        Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman, 12 Ağustos gecesi saat 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanan dönem olacak.

        Gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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        PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

        Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilecek.

        Hava koşullarının uygun olması hâlinde İstanbul’dan Van’a, Ankara’dan Antalya ve İzmir’e kadar ülkenin pek çok noktasında meteor geçişleri takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği yüksek bölgelerde ise saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.

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