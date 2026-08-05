GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşanan Uğurcan Kızılaslan, CHP'li Gökçeada Belediyesi'nden aylık 50 bin TL'ye kiraladığı 24 metrekare geçici büfe için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden kurum görüşü olarak buraya kıyı kenar çizgisinde kaldığı, imar planı olmadığı için hiçbir b... Daha Fazla Göster

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşanan Uğurcan Kızılaslan, CHP'li Gökçeada Belediyesi'nden aylık 50 bin TL'ye kiraladığı 24 metrekare geçici büfe için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden kurum görüşü olarak buraya kıyı kenar çizgisinde kaldığı, imar planı olmadığı için hiçbir bir yapı yapılamayacağı, bir ticari faaliyette bulunamayacağı cevabını aldı. Dolandırıldığını iddia eden Uğurcan Kızılaslan, Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işleyen ilgili kişi/kişilerin hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talebinde bulundu.(İHA) Daha Az Göster