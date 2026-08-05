GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: 5 Ağustos 2026 Çarşamba bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışında neler var?

Televizyon kanallarının 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ait yayın programları belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW ve TRT 1 ekranlarında gün boyunca diziler, sinema filmleri, yarışma programları ve eğlence içerikleri izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında Star TV’de Doğanın Kanunu’nun yeni bölümü, ATV’de Var Mısın Yok Musun? ve TV8’de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi kanalda ne var, hangi yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 5 Ağustos 2026 tarihli televizyon yayın akışı ve kanalların akşam programları...