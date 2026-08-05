GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: 5 Ağustos 2026 Çarşamba bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışında neler var?
5 Ağustos 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Ulusal kanalların günlük akışında yerli ve yabancı filmlerden sevilen dizilere, yarışma programlarından eğlence yapımlarına kadar farklı seçenekler bulunuyor. Akşam kuşağında Star TV, Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünü ekrana taşırken ATV'de Var Mısın Yok Musun?, TV8'de ise MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Show TV, NOW ve TRT 1'in yayın programları da günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki bu akşam hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? İşte 5 Ağustos 2026 TV yayın akışı ve prime time programları...
Televizyon kanallarının 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ait yayın programları belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW ve TRT 1 ekranlarında gün boyunca diziler, sinema filmleri, yarışma programları ve eğlence içerikleri izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında Star TV’de Doğanın Kanunu’nun yeni bölümü, ATV’de Var Mısın Yok Musun? ve TV8’de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi kanalda ne var, hangi yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 5 Ağustos 2026 tarihli televizyon yayın akışı ve kanalların akşam programları...
KANALLARIN 5 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 – Aşk Laftan Anlamaz
12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 – Kızılcık Şerbeti
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Kirli Para
21.45 – En Uzun Gece
23.45 – Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 – Yaprak Dökümü
12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
13.00 – Magazin D Yaz
14.00 – Uzak Şehir
16.45 – Aşk-ı Memnu
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Kuralsız Sokaklar
21.45 – Çirkin Şansı
00.15 – Çirkin Şansı
TRT1 YAYIN AKIŞI
09.35 – Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 – Seksenler
14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Vizontele Tuuba
22.15 – Mumya
00.00 – Asırlık Gece
01.55 – Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 – Kırgın Çiçekler
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – A.B.İ.
16.30 – Var Mısın Yok Musun
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Var Mısın Yok Musun?
23.40 – Büyük Dövüş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 - İki Aile
09.30 - Çirkin
12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 - Güzel Köylü
16.30 - Erkenci Kuş
19.00 - Star Haber
20.00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat
10.00 - Kirli Sepeti
12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 - Sen Çal Kapımı
16.30 - Karagül
19.00 - NOW Ana Haber
20.00 - Köy Düğünü
22.15 - Köy Düğünü
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 - MasterChef Türkiye
09.00 - Gel Konuşalım – Canlı
11.00 - Gazete Magazin
13.00 - Doktor Aksoy
15.30 - MasterChef Türkiye
20.00 - MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm