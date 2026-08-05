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        Haberler Bilgi Magazin GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: 5 Ağustos 2026 Çarşamba bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışında neler var?

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: 5 Ağustos 2026 Çarşamba bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışında neler var?

        5 Ağustos 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Ulusal kanalların günlük akışında yerli ve yabancı filmlerden sevilen dizilere, yarışma programlarından eğlence yapımlarına kadar farklı seçenekler bulunuyor. Akşam kuşağında Star TV, Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünü ekrana taşırken ATV'de Var Mısın Yok Musun?, TV8'de ise MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Show TV, NOW ve TRT 1'in yayın programları da günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki bu akşam hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? İşte 5 Ağustos 2026 TV yayın akışı ve prime time programları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        1

        Televizyon kanallarının 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ait yayın programları belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW ve TRT 1 ekranlarında gün boyunca diziler, sinema filmleri, yarışma programları ve eğlence içerikleri izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında Star TV’de Doğanın Kanunu’nun yeni bölümü, ATV’de Var Mısın Yok Musun? ve TV8’de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi kanalda ne var, hangi yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 5 Ağustos 2026 tarihli televizyon yayın akışı ve kanalların akşam programları...

        2

        KANALLARIN 5 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00 – Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 – Kızılcık Şerbeti

        18.25 – Show Ana Haber

        20.00 – Kirli Para

        21.45 – En Uzun Gece

        23.45 – Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.30 – Yaprak Dökümü

        12.00 – Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 – Magazin D Yaz

        14.00 – Uzak Şehir

        16.45 – Aşk-ı Memnu

        18.30 – Kanal D Ana Haber

        20.00 – Kuralsız Sokaklar

        21.45 – Çirkin Şansı

        00.15 – Çirkin Şansı

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        09.35 – Kendi Düşen Ağlamaz

        13.00 – Seksenler

        14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 – Lingo Türkiye

        19.00 – Ana Haber

        19.55 – İddiaların Aksine

        20.00 – Vizontele Tuuba

        22.15 – Mumya

        00.00 – Asırlık Gece

        01.55 – Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        10.00 – Kırgın Çiçekler

        13.00 – atv Gün Ortası

        14.00 – A.B.İ.

        16.30 – Var Mısın Yok Musun

        19.00 – atv Ana Haber

        20.00 – Var Mısın Yok Musun?

        23.40 – Büyük Dövüş

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 - İki Aile

        09.30 - Çirkin

        12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 - Güzel Köylü

        16.30 - Erkenci Kuş

        19.00 - Star Haber

        20.00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 - Çalar Saat

        10.00 - Kirli Sepeti

        12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 - Sen Çal Kapımı

        16.30 - Karagül

        19.00 - NOW Ana Haber

        20.00 - Köy Düğünü

        22.15 - Köy Düğünü

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 - MasterChef Türkiye

        09.00 - Gel Konuşalım – Canlı

        11.00 - Gazete Magazin

        13.00 - Doktor Aksoy

        15.30 - MasterChef Türkiye

        20.00 - MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

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