Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Ağustos 2026 Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Ağustos 2026 Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Haftanın son işlem gününde değer kaybeden altın fiyatları, 2 Ağustos Pazar günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Fed'in faiz kararının ardından dalgalı bir seyir izleyen altın, önce gerilemiş ardından yeniden yükselişe geçmişti. Haftayı düşüşle tamamlayan piyasalarda hafta sonu itibarıyla aşağı yönlü hareket devam ediyor. Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ise "Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ağustos güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 09:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın piyasasındaki son hareketlilik, 2 Ağustos Pazar günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Fed’in faiz kararının ardından sert dalgalanmaların yaşandığı piyasada altın fiyatları, haftayı değer kaybıyla tamamladı. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte gram ve çeyrek altındaki güncel rakamlar yeniden merak konusu oldu. Birikimini altınla değerlendirmek ya da alım satım yapmak isteyenler, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Ağustos tarihli canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.174,46

        6.175,37

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.040,54

        4.051,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.879,13

        10.096,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.516,51

        40.263,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.961,00

        40.236,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.696,51

        20.193,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.368,22

        40.112,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.226,49

        41.242,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.343,28

        4.500,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.576,90

        5.765,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        99.181,00

        99.860,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında çocukların da evde olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        "İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştık"
        "İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!