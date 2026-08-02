HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Ağustos 2026 Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın piyasasındaki son hareketlilik, 2 Ağustos Pazar günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Fed’in faiz kararının ardından sert dalgalanmaların yaşandığı piyasada altın fiyatları, haftayı değer kaybıyla tamamladı. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte gram ve çeyrek altındaki güncel rakamlar yeniden merak konusu oldu. Birikimini altınla değerlendirmek ya da alım satım yapmak isteyenler, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Ağustos tarihli canlı altın fiyatları...