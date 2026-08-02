HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Ağustos 2026 Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Haftanın son işlem gününde değer kaybeden altın fiyatları, 2 Ağustos Pazar günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Fed'in faiz kararının ardından dalgalı bir seyir izleyen altın, önce gerilemiş ardından yeniden yükselişe geçmişti. Haftayı düşüşle tamamlayan piyasalarda hafta sonu itibarıyla aşağı yönlü hareket devam ediyor. Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ise "Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ağustos güncel altın fiyatları...
Altın piyasasındaki son hareketlilik, 2 Ağustos Pazar günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Fed’in faiz kararının ardından sert dalgalanmaların yaşandığı piyasada altın fiyatları, haftayı değer kaybıyla tamamladı. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte gram ve çeyrek altındaki güncel rakamlar yeniden merak konusu oldu. Birikimini altınla değerlendirmek ya da alım satım yapmak isteyenler, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Ağustos tarihli canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.174,46
6.175,37
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.040,54
4.051,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.879,13
10.096,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.516,51
40.263,42
TAM ALTIN FİYATI
39.961,00
40.236,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.696,51
20.193,46
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.368,22
40.112,74
ATA ALTIN FİYATI
40.226,49
41.242,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.343,28
4.500,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.576,90
5.765,10
GREMSE ALTIN FİYATI
99.181,00
99.860,00