HAFTA SONU SINAV VAR MI? 11-12 Temmuz Cumartesi Pazar günleri hangi sınavlar var? AGS sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu?

11-12 Temmuz hafta sonunda sınav yapılıp yapılmayacağı, adayların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaz aylarında bazı sınav merkezlerinin çevresinde oluşan hareketlilik, hangi oturumların gerçekleştirileceği sorusunu beraberinde getiriyor. Özellikle öğretmen adaylarının beklediği AGS’nin tarihi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu sınav var mı, 11-12 Temmuz’da hangi sınavlar uygulanacak ve 2026 AGS ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimine ilişkin merak edilenler...