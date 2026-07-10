HAFTA SONU SINAV VAR MI? 11-12 Temmuz Cumartesi Pazar günleri hangi sınavlar var? AGS sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu?
Hafta sonuna yaklaşılırken sınav takvimine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle okul çevrelerinde oluşan yoğunluk ve sınav hazırlığı yapan adaylar, 11-12 Temmuz tarihlerinde herhangi bir oturumun düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor. Öğretmen adaylarının gündemindeki AGS'nin bu hafta yapılıp yapılmayacağı da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 11-12 Temmuz hafta sonunda hangi sınavlar var, 2026 AGS ne zaman gerçekleştirilecek? İşte güncel sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
11-12 Temmuz hafta sonunda sınav yapılıp yapılmayacağı, adayların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaz aylarında bazı sınav merkezlerinin çevresinde oluşan hareketlilik, hangi oturumların gerçekleştirileceği sorusunu beraberinde getiriyor. Özellikle öğretmen adaylarının beklediği AGS’nin tarihi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu sınav var mı, 11-12 Temmuz’da hangi sınavlar uygulanacak ve 2026 AGS ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimine ilişkin merak edilenler...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
ÖSYM, 12 Temmuz’da gerçekleştirilmesi beklenen 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarını, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle ertelendi.
AGS VE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
Her iki sınav oturumu da yeni takvime göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.