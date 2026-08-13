Kerem Alışık ve Doğukan Güngör başrolde! Haysiyet dizisi oyuncuları kimler, konusu ve ne zaman başlıyor?
Kanal D'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Haysiyet dizisi, ünlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Doğukan Güngör, Merih Öztürk ve Kerem Alışık'ın paylaştığı yapımın fragmanı gündem oldu. İşte, Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu…
Yeni sezon yapımları arasında yer alan Haysiyet dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Süreç Film imzalı yapımda Doğukan Güngör ve Merih Öztürk başrolleri paylaşırken, Kerem Alışık ve Reha Özcan gibi deneyimli isimler de kadroda yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Haysiyet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…
HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Haysiyet dizisinin 2026 yılı Eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizinin kesin yayın günü ve ilk bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı.
HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?
Haysiyet, farklı sosyal çevrelerden gelen iki ailenin kesişen hayatları üzerinden ilerleyen bir hikayeyi ekrana taşıyacak.
Dizinin merkezinde Mehmet ve Simay karakterleri bulunuyor. Emekçi bir ailenin dünyası ile varlıklı ve güçlü bir ailenin yaşamının karşı karşıya geldiği hikâyede aşk, aile bağları, sınıf farklılıkları ve onur mücadelesi öne çıkacak. Mehmet karakterini Doğukan Güngör, Simay'ı ise Merih Öztürk canlandıracak.
Hikayenin önemli karakterlerinden biri olan Sadık Karlıova'ya ise Kerem Alışık hayat veriyor. Alışık'ın canlandırdığı Sadık, ailesine bağlılığı ve güçlü karakteriyle hikayenin merkezindeki isimlerden biri olacak.
HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Kerem Alışık
Doğukan Güngör
Merih Öztürk
Reha Özcan
Nergis Öztürk
Burak Çelik
Gökberk Yıldırım
Orkun Can İzan
Asır Gündoğdu
Aybüke Yılmaz
Elifcan Ongurlar
Berfin Kıymaz
Nizam Namidar
Gülçin Hatıhan
Ayça Varlıer
Ceren Kesim
Ecem Koca
Doruk Miraç Günaydın
Hilal Kuvvet
HAYSİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Haysiyet dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Süreç Film tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor.
HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta gerçekleştiriliyor. Balat'ın tarihi sokakları ve kendine özgü atmosferi, Haysiyet'in hikayesinin önemli mekanları arasında yer alıyor. Dizinin afiş çekimleri de Balat'ta yapıldı.