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        Haberler Bilgi Kerem Alışık ve Doğukan Güngör başrolde! Haysiyet dizisi oyuncuları kimler, konusu ve ne zaman başlıyor?

        Kerem Alışık ve Doğukan Güngör başrolde! Haysiyet dizisi oyuncuları kimler, konusu ve ne zaman başlıyor?

        Kanal D'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Haysiyet dizisi, ünlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Doğukan Güngör, Merih Öztürk ve Kerem Alışık'ın paylaştığı yapımın fragmanı gündem oldu. İşte, Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        Yeni sezon yapımları arasında yer alan Haysiyet dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Süreç Film imzalı yapımda Doğukan Güngör ve Merih Öztürk başrolleri paylaşırken, Kerem Alışık ve Reha Özcan gibi deneyimli isimler de kadroda yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Haysiyet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…

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        HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Haysiyet dizisinin 2026 yılı Eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizinin kesin yayın günü ve ilk bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı.

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        HAYSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

        Haysiyet, farklı sosyal çevrelerden gelen iki ailenin kesişen hayatları üzerinden ilerleyen bir hikayeyi ekrana taşıyacak.

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        Dizinin merkezinde Mehmet ve Simay karakterleri bulunuyor. Emekçi bir ailenin dünyası ile varlıklı ve güçlü bir ailenin yaşamının karşı karşıya geldiği hikâyede aşk, aile bağları, sınıf farklılıkları ve onur mücadelesi öne çıkacak. Mehmet karakterini Doğukan Güngör, Simay'ı ise Merih Öztürk canlandıracak.

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        Hikayenin önemli karakterlerinden biri olan Sadık Karlıova'ya ise Kerem Alışık hayat veriyor. Alışık'ın canlandırdığı Sadık, ailesine bağlılığı ve güçlü karakteriyle hikayenin merkezindeki isimlerden biri olacak.

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        HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kerem Alışık

        Doğukan Güngör

        Merih Öztürk

        Reha Özcan

        Nergis Öztürk

        Burak Çelik

        Gökberk Yıldırım

        Orkun Can İzan

        Asır Gündoğdu

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        Aybüke Yılmaz

        Elifcan Ongurlar

        Berfin Kıymaz

        Nizam Namidar

        Gülçin Hatıhan

        Ayça Varlıer

        Ceren Kesim

        Ecem Koca

        Doruk Miraç Günaydın

        Hilal Kuvvet

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        HAYSİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA?

        Haysiyet dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Süreç Film tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor.

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        HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta gerçekleştiriliyor. Balat'ın tarihi sokakları ve kendine özgü atmosferi, Haysiyet'in hikayesinin önemli mekanları arasında yer alıyor. Dizinin afiş çekimleri de Balat'ta yapıldı.

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