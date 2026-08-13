Yeni sezon yapımları arasında yer alan Haysiyet dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Süreç Film imzalı yapımda Doğukan Güngör ve Merih Öztürk başrolleri paylaşırken, Kerem Alışık ve Reha Özcan gibi deneyimli isimler de kadroda yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Haysiyet dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Haysiyet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…