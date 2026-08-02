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        Haberler Bilgi Spor HT SPOR CANLI İZLE EKRANI | Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Udinese hazırlık maçı HT Spor frekans bilgileri

        HT SPOR CANLI İZLE EKRANI | Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Udinese hazırlık maçı HT Spor frekans bilgileri

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Trabzonspor, hazırlık programındaki üçüncü karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip, bu kez İtalya Serie A temsilcisi Udinese ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanalın yanı sıra karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını da araştırıyor. Peki Trabzonspor-Udinese hazırlık maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayımlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’da devam ettiren Trabzonspor, kamp sürecindeki üçüncü hazırlık maçında Udinese’nin karşısına çıkacak. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekibiyle oynayacağı mücadelede hem son durumunu görmek hem de yeni sezon öncesi eksiklerini test etmek istiyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmeyi planlayan futbolseverler ise maçın başlama saatini, yayıncı kuruluşunu ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte karşılaşmaya dair öne çıkan ayrıntılar…

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        TRABZONSPOR - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ile Udinese arasındaki hazırlık karşılaşması, 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30’da oynanacak. Mücadele, HT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

        HT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

        Frekans: 11837

        Polarizasyon: V - Dikey

        Kapsama: Batı

        SR: 30000

        FEC: 2/3

        Yayıncı Platformlar:

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+: Kanal 73

        Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu

        UDINESE: Piana, Solet, Kristensen, Palma, Miller, Lovric, Ebosse, Zarraga, Bayo, Gueye

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