İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim 2026 İstanbul’da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi
İSKİ su kesintisi açıklamaları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerini besleyen enerji sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle birçok mahalleye su verilemedi. 9 ilçenin 88 mahallesini etkileyen su kesintisi sonrası gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel arıza kayıtlarına çevrildi. 15 Ekim 2026 Perşembe günü su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar, suların yeniden verileceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 15 Ekim 2026 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve güncel bilgiler…
İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerini besleyen enerji sisteminde meydana gelen arıza, 9 ilçedeki 88 mahallede su kesintisine neden oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), arızanın giderildiğini ve etkilenen bölgelere yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu. Ancak suları hala akmayan vatandaşlar, kesintiden etkilenen mahalleleri ve suyun ne zaman yeniden verileceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 15 Ekim 2026 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler, etkilenen mahalleler ve İSKİ kesinti/arıza sorgulama ekranı…
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerini besleyen enerji sisteminde yaşanan arıza giderildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kesintiden etkilenen bölgelere yeniden su verilmeye başlandı. İSKİ, sistemin tamamen normale dönmesinin beklendiğini bildirdi.
Arızanın giderilmesiyle birlikte su dağıtımı yeniden başlasa da şebekenin tüm bölgelerde aynı anda normale dönmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle bazı mahallelerde suyun yeniden ulaşması zaman alabilir. Suları henüz gelmeyen vatandaşların, yaşadıkları bölgeye ilişkin güncel bilgileri İSKİ'nin arıza ve kesinti kayıtlarından takip etmesi gerekiyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEDİ?
Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerini besleyen enerji sistemindeki arıza, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 9 ilçede su kesintisine yol açtı. İSKİ'nin basın duyurusunda, toplam 88 mahalleye su verilemediği belirtildi.
Su kesintisinden etkilenen ilçeler şöyle:
Gaziosmanpaşa
Sultangazi
Eyüpsultan
Bayrampaşa
Esenler
Kağıthane
Şişli
Beyoğlu
Beşiktaş
İSKİ SU KESİNTİSİ ARIZASI NEDEN MEYDANA GELDİ?
İSKİ'nin açıklamasına göre arıza, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerine enerji sağlayan sistemde meydana geldi. Yapılan incelemelerde, Alibeyköy Şalt Sahası'ndan tesislere enerji taşıyan 34,5 kV'lık iletim hatlarındaki yer altı kablolarında sorun tespit edildi.
Söz konusu enerji iletim hattının sorumluluğunun Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ye (BEDAŞ) ait olduğu belirtilirken, arızanın giderilmesi için İSKİ ve BEDAŞ ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü. Olumsuz hava koşullarının çalışmaları zorlaştırmasına rağmen ekiplerin gece boyunca sahada görev yaptığı ve arızanın sabah saatlerinde giderildiği bildirildi.
İSKİ'DEN SU KESİNTİSİ İÇİN SMS BİLGİLENDİRMESİ
İSKİ, kesintiden etkilenen bölgelerdeki abonelerini SMS yoluyla bilgilendirdi. İlk bilgilendirme mesajında su kesintisinin 14 Ekim 2026 tarihinde saat 20.00'ye kadar sürebileceği belirtildi. Kesintinin devam etmesi üzerine abonelere ikinci bir mesaj gönderilerek su verilemeyeceği sürenin 15 Ekim 2026 saat 11.00'e kadar uzadığı bildirildi.
Arızanın giderilmesinin ardından bölgelere yeniden su verilmeye başlandığını duyuran İSKİ, sistemin tamamen normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum, su hizmetinin kesintisiz ve güvenilir şekilde sağlanması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İstanbul'da suları henüz gelmeyen vatandaşlar, yaşadıkları mahallede kesinti veya arıza kaydı bulunup bulunmadığını İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirler.
İSKİ su kesintisi sorgulaması yapmak isteyenler, İSKİ'nin resmi internet sitesini (https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/) ziyaret ederek güncel bilgilere ulaşabilir.