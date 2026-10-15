İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim 2026 İstanbul’da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerini besleyen enerji sisteminde yaşanan arıza giderildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kesintiden etkilenen bölgelere yeniden su verilmeye başlandı. İSKİ, sistemin tamamen normale dönmesinin beklendiğini bildirdi.

Arızanın giderilmesiyle birlikte su dağıtımı yeniden başlasa da şebekenin tüm bölgelerde aynı anda normale dönmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle bazı mahallelerde suyun yeniden ulaşması zaman alabilir. Suları henüz gelmeyen vatandaşların, yaşadıkları bölgeye ilişkin güncel bilgileri İSKİ'nin arıza ve kesinti kayıtlarından takip etmesi gerekiyor.