İZMİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ | 2026-2027 İzmir Vakıf Üniversiteleri Lisans ve Ön Lisans bölümleri ve yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL?
İzmir vakıf üniversiteleri 2026-2027 eğitim ücretleri, 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yerleştirme sonuçlarını öğrenen öğrencilerin gözü İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde lisans ve ön lisans programlarının yıllık ücretlerine çevrildi. Peki, İzmir Ekonomi, Yaşar ve Tınaztepe Üniversitesi yıllık eğitim ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte bölüm bölüm İzmir vakıf üniversiteleri eğitim ücretleri ve ödeme planına ilişkin merak edilenler…
2026-2027 İzmir vakıf üniversiteleri yıllık eğitim ücretleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemine geldi. İzmir’de eğitim almak isteyen öğrenciler bir yandan kazandıkları bölümlerin kayıt tarihlerini araştırırken diğer yandan üniversitelerin yıllık öğrenim ücretlerini ve burs seçeneklerini inceliyor. Peki, İzmir vakıf üniversitelerinde eğitim ücretleri ne kadar? İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılı için açıkladığı lisans ve ön lisans ücretleri açıklandı. İşte, 2026-2027 İzmir Vakıf Üniversiteleri öğrenim ücretleri…
İZMİR VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?
YÖK kayıtlarına göre İzmir’de 6 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 9 üniversite bulunuyor.
İzmir’deki Vakıf Üniversitelerinin listesi şu şekilde;
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
İzmir Tınaztepe Üniversitesi
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 EĞİTİM ÜCRETLERİ
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılında yeni girişli öğrenciler için uygulayacağı eğitim ücretleri belli oldu. Lisans ve meslek yüksekokulu programlarında ücretler, bölüm ve indirim oranına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre bazı lisans programlarında yıllık eğitim ücreti 1 milyon 298 bin liraya kadar çıkarken, meslek yüksekokullarında ücretler 244 bin liradan başlıyor.
Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Hukuk fakültelerinin yanı sıra Psikoloji, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarında %50 indirimli ücret 649 bin lira, %25 indirimli ücret 973 bin 500 lira, indirimsiz eğitim ücreti ise 1 milyon 298 bin lira olarak belirlendi.
İşletme ve İletişim fakülteleri ile Matematik, Sosyoloji, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ve Tekstil ve Moda Tasarımı programlarında %50 indirimli eğitim ücreti 600 bin 300 lira oldu.
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarında ise %50 indirimli ücret 244 bin lira, %25 indirimli ücret 366 bin lira, indirimsiz ücret 488 bin lira olarak açıklandı.
İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görecek yeni girişli öğrenciler için ücretler de lisans programlarıyla aynı seviyede belirlenirken, %50 indirimli ücret 649 bin lira, %25 indirimli ücret 973 bin 500 lira, ücretli eğitim bedeli ise 1 milyon 298 bin lira olarak uygulanacak.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
*Not: Üniversitelerin eğitim ücretleri akademik yıl içerisinde güncellenebileceğinden, adayların kayıt öncesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin resmi internet sitesindeki güncel ücret bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Üniversitenin resmi ücret sayfasında 2026-2027 eğitim ücretleri ve ödeme koşullarına ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.
2026-2027 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ
Yaşar Üniversitesi’nin 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yeni girişli öğrenciler için belirlediği ücretler belli oldu. Buna göre hazırlık sınıfı, lisans ve UBYO Gastronomi programlarının yıllık eğitim ücreti 1 milyon 70 bin TL olarak açıklandı. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için de ücret 1 milyon 70 bin TL olarak belirlendi. Ön lisans programlarına 2026 yılında giriş yapan öğrenciler için yıllık ücret 500 bin TL olacak. Lisansüstü programlarda ise yüksek lisans ve doktora paket ücreti 580 bin TL, uzaktan öğretim lisansüstü programlarının ücreti 440 bin TL olarak duyuruldu. Açıklanan ücretlere %10 KDV dahil olurken, yıllık eğitim ücretleri peşin veya güz ve bahar dönemlerinde iki eşit taksit halinde ödenebilecek.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
*Not: Üniversitelerin eğitim ücretleri akademik yıl içerisinde güncellenebileceğinden, adayların kayıt öncesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin resmi internet sitesindeki güncel ücret bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Üniversitenin resmi ücret sayfasında 2026-2027 eğitim ücretleri ve ödeme koşullarına ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 EĞİTİM ÜCRETLERİ
İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılı eğitim ücretleri belli oldu. Üniversitede Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi programları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları için farklı ücretler uygulanırken, açıklanan ücretlere %10 KDV dahil edildi. Üniversite ayrıca Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine en yüksek başarı sırasıyla yerleşen ilk 3 öğrenciye ücretsiz konaklama ve öğle yemeği bursu, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi programlarını ilk tercihinde seçerek yerleşen öğrencilere ise %10 ilk tercih indirimi sağlanacağını duyurdu. Öğrenim ücretleri kredi kartı, banka kartı ve belirlenen bankaların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ödenebilecek.
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
*Not: Üniversitelerin eğitim ücretleri akademik yıl içerisinde güncellenebileceğinden, adayların kayıt öncesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin resmi internet sitesindeki güncel ücret bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Üniversitenin resmi ücret sayfasında 2026-2027 eğitim ücretleri ve ödeme koşullarına ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.