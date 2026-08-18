İZMİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ | 2026-2027 İzmir Vakıf Üniversiteleri Lisans ve Ön Lisans bölümleri ve yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL?

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 EĞİTİM ÜCRETLERİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılında yeni girişli öğrenciler için uygulayacağı eğitim ücretleri belli oldu. Lisans ve meslek yüksekokulu programlarında ücretler, bölüm ve indirim oranına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre bazı lisans programlarında yıllık eğitim ücreti 1 milyon 298 bin liraya kadar çıkarken, meslek yüksekokullarında ücretler 244 bin liradan başlıyor.

Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Hukuk fakültelerinin yanı sıra Psikoloji, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarında %50 indirimli ücret 649 bin lira, %25 indirimli ücret 973 bin 500 lira, indirimsiz eğitim ücreti ise 1 milyon 298 bin lira olarak belirlendi.

İşletme ve İletişim fakülteleri ile Matematik, Sosyoloji, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ve Tekstil ve Moda Tasarımı programlarında %50 indirimli eğitim ücreti 600 bin 300 lira oldu.