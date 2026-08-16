KANAL 7 YENİ FREKANS BİLGİLERİ: Kanal 7 güncel uydu frekansı ne oldu? Yeni Kanal 7 Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır?
Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişin ardından Kanal 7'nin uydu ayarları yeniden gündeme geldi. 15 Ağustos Cumartesi'yi 16 Ağustos Pazar'a bağlayan gece gerçekleştirilen değişiklikle birlikte bazı televizyonlarda kanal frekanslarının yenilenmesi gerekiyor. TKGS uyumlu uydu alıcılarında yeni yayın bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılırken, TKGS desteği bulunmayan cihazlarda frekans ayarlarının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekiyor. Kanal 7 yayınlarını sorunsuz şekilde takip etmek isteyen izleyiciler de yeni frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate değerlerini araştırıyor. İşte Türksat 4A Kanal 7 güncel frekans ve uydu ayarları...
15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yapılan uydu geçişi nedeniyle Kanal 7’nin güncel frekans bilgileri merak konusu oldu. Türksat 4A üzerinden yayını takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın yeni frekans değerlerinin yanı sıra polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate ayarlarını da araştırmaya başladı. Peki, Kanal 7 yeni frekansı kaç, uydu ayarları nasıl yapılır? İşte Türksat 4A üzerinden Kanal 7’yi izlemek için gerekli güncel frekans bilgileri…
KANAL 7 HD
Frekans: 12.103 MHz
Polarizasyon: H – Yatay
Sembol Oranı: 8.333
FEC: 2/3
Uydu: Türksat 4A
FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.
Not: Uydu alıcısının menü isimleri ve kumanda üzerindeki tuşlar marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca frekans bilgileri zaman içinde değişebileceğinden, işlem sırasında kanalın veya yayın platformunun güncel teknik bilgilerini kullanmanız gerekir.