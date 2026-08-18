KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2026: Ağustos Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, burçlara etkileri neler?
Ağustos ayında gökyüzünde yaşanacak dikkat çekici olaylardan biri olan Ay tutulması için meraklı bekleyiş devam ediyor. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle ortaya çıkan ve kızıl görünümü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak anılan tutulmanın zamanı ile Türkiye'den gözlemlenme durumu araştırılıyor. Gökyüzünü takip etmek isteyenler özellikle tutulmanın başlangıç saati, süresi ve hangi bölgelerden izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Ağustos 2026 Ay tutulması hangi gün gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
2026 yılının gökyüzü olaylarından biri olan Ay tutulması için geri sayım başladı. Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu oluşan tutulma, Ağustos ayında parçalı olarak izlenecek. Astronomi tutkunları ve gökyüzünü gözlemlemek isteyenler, tutulmanın hangi gün ve saatte başlayacağını, ne kadar süreceğini ve Türkiye’den görülüp görülemeyeceğini merak ediyor. İşte Ağustos 2026’da gerçekleşecek Ay tutulmasının tarihi, saati ve gözlem koşullarına dair detaylar haberimizde...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 yılının ikinci Ay tutulması, 28 Ağustos Cuma günü sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle tutulmanın ilk aşaması olan yarı gölgeli evre saat 04.23’te başlayacak. Ay’ın Dünya’nın karanlık gölge bölgesine girmesiyle tutulma saat 06.12’den itibaren daha belirgin hale gelecek.
Parçalı tutulmanın en ileri aşaması ise 06.28’de yaşanacak ve bu sırada Ay’ın yaklaşık yüzde 96’lık bölümü Dünya’nın gölgesi altında kalacak. Gökyüzü olayı, ilerleyen saatlerde etkisini kaybedecek ve yarı gölgeli evrenin saat 10.01’de sona ermesiyle tamamlanacak.
KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
28 Ağustos 2026’da gerçekleşecek Ay tutulması Türkiye’nin bazı bölgelerinden gözlemlenebilecek. Ancak tutulmanın ne ölçüde izlenebileceği, gözlem yapılan noktaya ve Ay’ın ufukta kalacağı süreye göre değişecek.
Maksimum evrenin gün doğumuna yakın saatlere denk gelmesi nedeniyle özellikle Türkiye’nin batısındaki şehirler, tutulmayı takip etmek açısından daha elverişli konumda bulunacak.
AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
28 Ağustos 2026’da gerçekleşecek olay astronomik olarak parçalı Ay tutulması olacak. Astrolojik hesaplamalarda tutulma Balık burcunun yaklaşık 4 derecesinde gerçekleşiyor. Bu nedenle astrolojik yorumlarda özellikle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının daha belirgin temalarla karşılaşacağı öne sürülüyor.
Koç: İç dünyaya dönme, geçmişle hesaplaşma ve uzun süredir bastırılan duyguları geride bırakma ihtiyacı gündeme gelebilir. Dinlenmek ve bazı konuları zorlamamak isteyebilirsiniz.
Boğa: Arkadaşlıklar ve sosyal çevre ön plana çıkabilir. Bazı dostlukların yönü değişebilir; geleceğe ilişkin hedeflerde yeni kararlar alınabilir.
İkizler: Kariyer, statü ve gelecek planları açısından önemli bir dönem olarak yorumlanıyor. İş hayatında tamamlanan bir süreç veya yön değişikliği gündeme gelebilir.
Yengeç: Eğitim, seyahatler, hukuki konular ve hayata bakış açısıyla ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Uzun süredir düşünülen bir karar netleşebilir.
Aslan: Ortak para, borçlar, krediler, miras ve paylaşılan kaynaklar gündeme gelebilir. Finansal düzenlemelerin yanı sıra güven ve bağlılık meseleleri de önem kazanabilir.
Başak: Tutulmanın en fazla vurguladığı burçlardan biri olarak görülüyor. İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar, tamamlanmalar veya yeni bir denge arayışı ortaya çıkabilir.
Terazi: Günlük yaşam, çalışma düzeni ve sorumluluklarda değişim ihtiyacı hissedilebilir. Yoğunlaşan iş temposunu yeniden düzenleme isteği doğabilir.
Akrep: Aşk hayatı, yaratıcılık ve kişisel mutluluk konuları öne çıkabilir. Bir ilişkinin yönü netleşebilir veya uzun süredir ertelenen yaratıcı bir proje sonuçlanabilir.
Yay: Ev, aile ve yaşam düzeni tutulmanın ana konuları arasında olabilir. Taşınma, aile içindeki gelişmeler veya geçmişten gelen bazı meselelerin çözülmesi gündeme gelebilir.
Oğlak: İletişim, eğitim, yakın çevre ve önemli görüşmeler hareketlenebilir. Söylenmemiş konuların konuşulması veya beklenen bir haberin gelmesi astrolojik olarak bu dönemin temaları arasında gösteriliyor.
Kova: Para, gelir ve kişisel değerler ön plana çıkabilir. Harcamalar ve kazançlarla ilgili yeni bir düzen kurulması ya da maddi önceliklerin değişmesi söz konusu olabilir.
Balık: Tutulma doğrudan Balık burcunda gerçekleştiğinden astrolojik yorumlarda en güçlü etkiyi hissedebilecek burçlardan biri olarak değerlendiriliyor. Kimlik, ilişkiler, hedefler ve kişisel yaşamda “artık neyi geride bırakmalıyım?” sorusu öne çıkabilir.