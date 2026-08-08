Kapeks Kimya, halka arz oluyor. Şirket payları yatırımcılara 94,00 TL sabit fiyatla sunulacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek ve şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 20,1 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Yatırımcılar talep toplama tarihleri, tahmini lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğu hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kapeks Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte merak edilen detaylar...