Kapeks Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kapeks Kimya halka arz ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
SPK onayının ardından Kapeks Kimya'nın halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Şirket, halka arz kapsamında toplam 25,1 milyon lot payı yatırımcılarla buluşturacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda yatırımcılar lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğunu da merak ediyor. Peki, Kapeks Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Kapeks Kimya halka arzına ilişkin tüm ayrıntılar.
Kapeks Kimya, halka arz oluyor. Şirket payları yatırımcılara 94,00 TL sabit fiyatla sunulacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek ve şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 20,1 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Yatırımcılar talep toplama tarihleri, tahmini lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğu hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kapeks Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte merak edilen detaylar...
KAPEKS KİMYA HALKA ARZI NE ZAMAN?
Kapeks Kimya'nın halka arzında 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplanması planlanıyor.
KAPEKS KİMYA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Kapeks Kimya'nın halka arz fiyatı 94,00 TL olarak açıklandı.
KAPEKS KİMYA HALKA ARZI KAÇ LOT?
Kapeks Kimya halka arzında toplam 25.100.000 lot pay satışa sunulacak.
Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.
Bu halka arzda ortak satışı ve ek satış bulunmuyor.
KAPEKS KİMYA HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?
200 bin katılım: 62 lot (5.828 TL)
300 bin katılım: 41 lot (3.854 TL)
400 bin katılım: 31 lot (2.914 TL)
500 bin katılım: 25 lot (2.350 TL)
600 bin katılım: 20 lot (1.880 TL)
700 bin katılım: 17 lot (1.598 TL)
800 bin katılım: 15 lot (1.410 TL)
900 bin katılım: 13 lot (1.222 TL)
Not: Tahmini lot hesaplaması, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım varsayımıyla hazırlanmıştır. Kesin lot miktarı halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belirlenecektir.
KAPEKS KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kapeks Kimya Sanayi halka arzı, onaylı izahnameye göre katılım endeksine uygundur.