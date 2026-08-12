KAZA KIRIM TÜRLERİ

Kaza kırım olayları, hasarın büyüklüğüne ve sonuçlarına göre farklı kategorilere ayrılabilir:

Minör (Küçük) Kırım: Uçak ya da araçta meydana gelen hafif hasarlar, genellikle onarılabilir niteliktedir ve aracın kısa sürede yeniden hizmete alınmasına imkân tanır. Örneğin, iniş sırasında iniş takımının hafif zarar görmesi…

Majör (Büyük) Kırım: Uçakta ciddi yapısal hasarların meydana geldiği, onarımın uzun zaman alacağı ve büyük maliyet gerektirdiği durumlardır. Örneğin, uçağın gövdesinin ya da kanatlarının ciddi şekilde zarar görmesi…

Toplam Kayıp (Total Loss): Araç o kadar büyük hasar görmüştür ki tamiri ekonomik ya da teknik açıdan mümkün değildir ve araç hizmetten çıkarılır. Örneğin, bir uçağın düşmesi ya da denize gömülmesi gibi durumlar bu kategoriye girer.