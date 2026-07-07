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        Haberler Bilgi Spor Kırkpınar başpehlivanı kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kazanan başpehlivan...

        Kırkpınar başpehlivanı kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kazanan başpehlivan...

        665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi sona erdi. Tarihi organizasyonda büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasının ardından altın kemerin yeni sahibi belli oldu. Güreşseverlerin yakından takip ettiği finalde rakibini geride bırakan isim, Kırkpınar'da zirveye çıkarak başpehlivan unvanını kazandı. Peki, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan kim oldu? İşte tarihi organizasyonda altın kemeri kazanan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık heyecanı final karşılaşmasıyla noktalandı. 665. kez düzenlenen organizasyonda er meydanına çıkan pehlivanlar altın kemer için kıyasıya mücadele etti. Final müsabakasının ardından Kırkpınar’da yılın başpehlivanı belli olurken, güreşseverler kazanan ismi merakla araştırmaya başladı. Peki, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kim kazandı? İşte tarihi organizasyonun şampiyonu...

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        KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI?

        Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Feyzullah Aktürk ile Erkan Taş arasında yaşandı.

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş kazandı. Altın kemeri kazanan Taş, Türkiye Başpehlivanı unvanını elde etti.

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        ERKAN TAŞ KİMDİR?

        2000 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Erkan Taş, küçük yaşlarda başladığı yağlı güreş kariyerinde farklı boylarda önemli dereceler elde ederek adım adım başpehlivanlığa yükseldi.

        Taş'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 2024 sezonu oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı Boy birincisi olarak başpehlivan unvanını kazanan başarılı sporcu, aynı yıl Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde ilk başpehlivanlık şampiyonluğunu elde etti. Sezonu bir şampiyonluk, iki ikincilik ve üç üçüncülükle tamamlayan Taş, istikrarlı performansıyla öne çıktı.

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