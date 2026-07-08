KPSS 2026 LİSANS SINAV TARİHİ | KPSS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman? KPSS sınavı ne zaman?
KPSS başvuru sürecine dair gelişmeler, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda farklı oturumlar için başvuru tarihleri değişiklik gösterirken, adaylar hem başvuru başlangıç tarihlerini hem de son başvuru gününü kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki, KPSS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman? KPSS sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
KPSS başvuru sürecine dair gelişmeler, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda farklı oturumlar için başvuru tarihleri değişiklik gösterirken, adaylar hem başvuru başlangıç tarihlerini hem de son başvuru gününü kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki, KPSS başvuruları başladı mı, son gün ne zaman? KPSS sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM’nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre, lisans düzeyindeki KPSS için başvuru süreci 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. Yoğun katılımın beklendiği bu dönemde adaylar, işlemlerini 13 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM, 2026 yılı KPSS lisans oturumlarına ilişkin sınav tarihlerini de duyurdu. Eylül ayında yapılacak sınavların takvimi, oturum türlerine göre şu şekilde belirlendi:
2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2026
2026 KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün oturumları: 12 Eylül 2026
2026 KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün oturumları: 13 Eylül 2026