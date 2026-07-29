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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! 2026 KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı...

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI! 2026 KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı...

        Kamuda görev almak isteyen ön lisans mezunları için 2026 KPSS başvuru dönemi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen sınava katılmayı planlayan adaylar, başvuru işlemlerinin e-Devlet ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi olan "ais.osym.gov.tr" üzerinden nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvuruların sona ereceği tarih, sınav ücreti ve oturumun düzenleneceği gün de adayların gündeminde yer alıyor. Peki 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman tamamlanacak, başvuru ücreti ne kadar olacak ve sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci, kamu kurumlarında görev hedefleyen adayların gündemine yerleşti. İki yılda bir ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılmak isteyen ön lisans mezunları, başvurularını e-Devlet ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. “ais.osym.gov.tr” adresinde yer alan başvuru ekranının yanı sıra ücret bilgisi, son başvuru tarihi ve sınav takvimi de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki KPSS Ön Lisans başvuruları hangi tarihe kadar devam edecek, sınav ücreti ne kadar ve 2026 KPSS Ön Lisans oturumu ne zaman yapılacak? İşte başvuru adımları ve sınava ilişkin güncel ayrıntılar…

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        KPSS önlisans başvuruları 29 Temmuz bugün itibarıyla başladı.

        KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 - 19 Ağustos 2026 aralığında kabul edilecek.

        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 29 Temmuz saay 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

        ÖSYM AİS KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 Kamu Personel Seçme Ön Lisans Sınavı başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi.

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        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        2026-KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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