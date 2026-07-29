2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci, kamu kurumlarında görev hedefleyen adayların gündemine yerleşti. İki yılda bir ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılmak isteyen ön lisans mezunları, başvurularını e-Devlet ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. “ais.osym.gov.tr” adresinde yer alan başvuru ekranının yanı sıra ücret bilgisi, son başvuru tarihi ve sınav takvimi de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki KPSS Ön Lisans başvuruları hangi tarihe kadar devam edecek, sınav ücreti ne kadar ve 2026 KPSS Ön Lisans oturumu ne zaman yapılacak? İşte başvuru adımları ve sınava ilişkin güncel ayrıntılar…