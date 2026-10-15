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        Haberler Bilgi KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

        KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında süreç devam ederken üniversite öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de başlatılan başvurular, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da tamamlanacak. Maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru değerlendirmelerinin ne kadar süreceğini ve sonuçların hangi tarihte duyurulacağını araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte 2026-2027 KYK burs sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 14:19 Güncelleme:
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        Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. 12 Ekim'de başlayan 2026-2027 dönemi başvuruları, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Başvurusunu yapan öğrenciler ise şimdi değerlendirme sürecinin ne zaman biteceğini ve burs almaya hak kazananların hangi tarihte belli olacağını merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte sonuç takvimine ilişkin son bilgiler...

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        KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, e-Devlet şifreleriyle veya internet bankacılığı, mobil imza ve T.C. kimlik kartı gibi yöntemlerle sisteme giriş yapabiliyor. Başvuru formunda istenen ekonomik, sosyal ve eğitim bilgileri, ilgili kamu kurumlarının kayıtlarıyla kontrol ediliyor.

        12 Ekim'de başlayan 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

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        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs ve kredi başvurularının ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumları incelemeye alınacak. Değerlendirme kapsamında 12 farklı kamu kurumundan sağlanan veriler, başvuru sırasında verilen bilgilerle karşılaştırılacak.

        2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Ancak henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Öğrenciler, sonuç takvimine ilişkin gelişmeleri KYK'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) resmi açıklamasının ardından erişime açılacak. Öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecek.

        Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekecek. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında, e-Devlet sorgulama bağlantısına haberimiz üzerinden de ulaşılabilecek.

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