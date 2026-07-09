LGS 2026'da kaç tercih hakkı var? Yerel yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2026 tercih süreci yaklaşırken öğrenciler ve veliler, tercih haklarının detaylarını ve yerel yerleştirme adımlarını yakından takip ediyor. Özellikle adrese dayalı sistemin nasıl işleyeceği ve tercihlerin hangi kriterlere göre şekilleneceği, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yerel yerleştirme ekranında yapılacak seçimlerin doğru stratejiyle belirlenmesi büyük önem taşırken, tercih hakkının sınırları ve sistemin işleyişi adayların gelecek planlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle tercih sürecine dair tüm ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Peki, LGS 2026'da kaç tercih hakkı var? Yerel yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS 2026 tercih süreci yaklaşırken öğrenciler ve veliler, tercih haklarının detaylarını ve yerel yerleştirme adımlarını yakından takip ediyor. Özellikle adrese dayalı sistemin nasıl işleyeceği ve tercihlerin hangi kriterlere göre şekilleneceği, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yerel yerleştirme ekranında yapılacak seçimlerin doğru stratejiyle belirlenmesi büyük önem taşırken, tercih hakkının sınırları ve sistemin işleyişi adayların gelecek planlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle tercih sürecine dair tüm ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Peki, LGS 2026'da kaç tercih hakkı var? Yerel yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS 2026'DA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tercih sistemi doğrultusunda öğrenciler, tercih sürecinde toplamda 20 farklı okul seçme hakkına sahip olacak. Bu tercihler; yerel yerleştirme, merkezi sınav puanına dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı başlık altında gerçekleştirilecek.
Tercih kontenjanlarının dağılımı ise belirli sınırlar çerçevesinde şekillenecek. Buna göre öğrenciler, yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul seçebilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci kabul eden okullar için en fazla 10 tercih hakkı bulunurken, pansiyonlu okullar için ise en çok 5 okul tercih edilebilecek.
YEREL YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul tercih edebilecek ve yerleştirmede adres, başarı puanı, devamsızlık ve tercih sırası gibi kriterler dikkate alınacak. Merkezi sınavla öğrenci alan liseleri tercih edebilmek için ise öncelikle yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekiyor.