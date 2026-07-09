LGS 2026 tercih süreci yaklaşırken öğrenciler ve veliler, tercih haklarının detaylarını ve yerel yerleştirme adımlarını yakından takip ediyor. Özellikle adrese dayalı sistemin nasıl işleyeceği ve tercihlerin hangi kriterlere göre şekilleneceği, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yerel yerleştirme ekranında yapılacak seçimlerin doğru stratejiyle belirlenmesi büyük önem taşırken, tercih hakkının sınırları ve sistemin işleyişi adayların gelecek planlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle tercih sürecine dair tüm ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Peki, LGS 2026'da kaç tercih hakkı var? Yerel yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.