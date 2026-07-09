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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çisem dehşet kurbanı! 4 yaşındaki kızı da ağır yaralandı!

        Çisem dehşet kurbanı! 4 yaşındaki kızı da ağır yaralandı!

        Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Kırklareli'de bir cani, boşandığı 26 yaşındaki Çisem Çalkantı'yı parkta tabanca ile öldürüp 4 yaşındaki kızını da ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Çisem dehşet kurbanı! Kızı da ağır yaralandı!
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        Kırklareli'de boşandığı Çisem Çalkantı'yı (26) tabanca ile öldürüp, kızı Ö.N.K.'yi (4) ağır yaralayan Y.K., aynı silahla yaşamına son verdi.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi.

        Çisem Çalkantı, kızı Ö.N.K ile parkta bulunduğu sırada boşandığı Y.K. geldi. Y.K., üzerindeki tabanca ile eski eşi ve kızına ateş açıp kaçtı. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Çisem Çalkantı, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ö.N.K., müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından aranan Y.K., Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide ölü bulundu. Y.K.'nin olayda kullandığı silahla yaşamına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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