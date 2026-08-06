LGS 2026 TABAN PUANLARI VE EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI | Adana, Şanlıurfa, Gaziantep Fen, Anadolu, İmam Hatip, Meslek liseleri nakil ve boş kontenjan listesi

LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR YAYIMLANDI

2026 LGS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselerdeki boş kontenjanlar ile yerleştirme sonucunda oluşan taban puanlar ise e-Okul üzerinden erişime açıldı.

Ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından "2026 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuç Raporu" yayımlandı.

Rapora göre merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda bulunan 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322'sine öğrenci yerleşti.

Geçen yıl ortaöğretim kurumlarında yüzde 74,32 olan genel doluluk oranı yüzde 76,48'e yükselirken, ilk yerleştirme sonucunda toplam 296 bin 292 kontenjan boş kaldı.

Toplam 198 bin 905 kontenjanı bulunan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti. İlk yerleştirmede bu okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 oldu.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda ise ilk yerleştirmeye göre 1 milyon 60 bin 709 olan kontenjana 772 bin 849 kişi yerleşti. Bu okullarda doluluk oranı yüzde 72,86'ya ulaştı.

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