LGS 2026 TABAN PUANLARI VE EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI | Adana, Şanlıurfa, Gaziantep Fen, Anadolu, İmam Hatip, Meslek liseleri nakil ve boş kontenjan listesi
2026 LGS kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için nakil süreci başladı. Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bulunan fen, Anadolu, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kontenjan durumu, nakil başvurusu yapacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının ilk yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı veriler, yeni tercih listesi hazırlayacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Peki, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep liselerinin 2026 boş kontenjanları ile taban puanları açıklandı mı? e-Okul üzerinden nakil kontenjanı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte yerleştirmeye esas nakil takvimi ve MEB sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler bu kez liselerdeki boş kontenjanlar ile yeni oluşan taban puanlara odaklandı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmeyi planlayan adaylar, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’teki okulların boş kontenjanları ile güncellenen taban puanlarını araştırıyor. Fen, Anadolu, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip ve mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilişkin veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden erişime açılacak. Peki, bu üç ilde hangi liselerde kontenjan bulunuyor, son oluşan taban puanlar nasıl görüntüleniyor ve nakil sorgulaması nereden yapılıyor? İşte 2026 LGS yerleştirmeye esas nakil döneminin takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR YAYIMLANDI
2026 LGS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselerdeki boş kontenjanlar ile yerleştirme sonucunda oluşan taban puanlar ise e-Okul üzerinden erişime açıldı.
Ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından "2026 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuç Raporu" yayımlandı.
Rapora göre merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda bulunan 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322'sine öğrenci yerleşti.
Geçen yıl ortaöğretim kurumlarında yüzde 74,32 olan genel doluluk oranı yüzde 76,48'e yükselirken, ilk yerleştirme sonucunda toplam 296 bin 292 kontenjan boş kaldı.
Toplam 198 bin 905 kontenjanı bulunan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti. İlk yerleştirmede bu okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 oldu.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda ise ilk yerleştirmeye göre 1 milyon 60 bin 709 olan kontenjana 772 bin 849 kişi yerleşti. Bu okullarda doluluk oranı yüzde 72,86'ya ulaştı.
LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
LGS kapsamında liselerdeki güncel boş kontenjanlar ile taban puan bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sistemi ve resmi internet sitesinde yer alan sorgulama ekranları üzerinden takip edilebilecek. Öğrenciler, yayımlanan duyurular ve kontenjan arama sayfası aracılığıyla okulların güncel durumuna ulaşabilecek.
Adaylar, e-Okul üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak okulların güncel taban puanlarını ve kalan kontenjan bilgilerini sorgulayabiliyor.
ADANA LİSELERİ 2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
1 - Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi - 485,8939 - %0,52
2 - Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi - 476,4021 - %1,13
3 - Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi - 465,2372 - %2,09
4 - Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi - 452,9657 - %3,35
5 - Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi - 448,2354 - %3,89
6 - Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi - 446,7887 - %4,05
7 - Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi - 439,3759 - %4,95
8 - Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi - 438,8697 - %5,02
9 - Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi - 427,5987 - %6,55
10 - Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi - 424,6585 - %6,95
11 - Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi - 418,6532 - %7,81
12 - Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi - 412,7360 - %8,71
13 - Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi - 411,8712 - %8,84
14 - Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi - 403,0803 - %10,24
15 - Adana / Yüreğir / 75. Yıl Anadolu Lisesi - 397,0254 - %11,23
16 - Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi - 393,8515 - %11,77
17 - Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi - 387,1694 - %12,90
18 - Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 381,3983 - %13,92
19 - Adana / Yüreğir / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi - 379,9485 - %14,17
20 - Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi - 375,6924 - %14,94
ŞANLIURFA LİSELERİ 2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
1 - Haliliye / Fen Lisesi - 455,7099 - %3,05
2 - Haliliye / TOBB Fen Lisesi - 434,0186 - %5,66
3 - Haliliye / ÇEAŞ Anadolu Lisesi - 415,7617 - %8,25
4 - Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi - 409,4460 - %9,22
5 - Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi - 407,7282 - %9,48
6 - Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi - 397,4593 - %11,15
7 - Haliliye / Anadolu Lisesi - 397,2504 - %11,19
8 - Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi - 386,6149 - %12,99
9 - Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi - 385,5095 - %13,19
10 - Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi - 372,8827 - %15,46
11 - Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi - 355,4995 - %18,60
12 - Viranşehir / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi - 352,3360 - %19,45
13 - Karaköprü / Milli İrade Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) - 351,8761 - %19,53
14 - Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi - 350,7786 - %19,75
15 - Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi - 349,2570 - %20,06
16 - Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi - 344,9445 - %20,95
17 - Haliliye / Sosyal Bilimler Lisesi - 335,3066 - %23,01
18 - Karaköprü / Hatice Kübra Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil.) - 331,5210 - %23,86
19 - Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi - 326,5578 - %24,99
20 - Siverek / Siverek Anadolu Lisesi - 322,4904 - %25,93
GAZİANTEP LİSELERİ 2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
1 - Vehbi Dinçerler Fen Lisesi - 477,0845 - %1,06
2 - TOBB Fen Lisesi - 467,5581 - %1,88
3 - Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi - 458,2261 - %2,79
4 - Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi - 452,6265 - %3,39
5 - Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler) - 440,1192 - %4,86
6 - Gaziantep Anadolu Lisesi - 437,8171 - %5,16
7 - Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi - 435,3179 - %5,48
8 - Nizip Fen Lisesi - 425,3089 - %6,86
9 - Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi - 423,7919 - %7,08
10 - Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi - 423,1490 - %7,17
11 - Borsa İstanbul Anadolu Lisesi - 408,4143 - %9,38
12 - Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi - 405,7658 - %9,79
13 - Gülşen Batar Anadolu Lisesi - 396,5662 - %11,31
14 - Gaziantep Lisesi - 387,0272 - %12,92
15 - Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi - 379,3919 - %14,27
16 - Şehit Mehmet Demir Kız AİHL - 378,5429 - %14,42
17 - Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi - 378,1615 - %14,49
18 - Şehit Cuma Akıl AİHL - 364,9574 - %16,95
19 - Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi - 364,3980 - %17,06
20 - Hasan Çapan Anadolu Lisesi - 362,9738 - %17,33