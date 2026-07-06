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        Haberler Bilgi Gündem LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden, nasıl sorgulanır?

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden, nasıl sorgulanır?

        2026 LGS sonuçları için geri sayım devam ederken, öğrenciler ve aileleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya odaklandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini belirleyecek puanları ve yüzdelik dilimleri merakla bekleniyor. MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ve yerleştirme sürecinde izleyecekleri adımları netleştirecek. İşte 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı, puan bilgisi ve yüzdelik dilimlere dair öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 11:09:36 Güncelleme:
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        2026 LGS maratonunda gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 13 Haziran’da merkezi sınava katılan 8. sınıf öğrencileri, lise tercihlerini şekillendirecek puan ve yüzdelik dilim bilgilerini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, tercih edebilecekleri okullara ilişkin değerlendirme yaparak yerleştirme sürecine hazırlanacak. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama nereden yapılacak? İşte LGS sonuç ekranı ve tercih takvimine dair merak edilen detaylar...

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        LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre, LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

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        LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        MEB takvimine göre, LGS tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek.

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