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        Haberler Bilgi Gündem LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

        LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih heyecanı 13-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih takvimine göre öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirdi. Tercih maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler LGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte 2026 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        1

        LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercihlerini oluşturan öğrenciler, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için e-Okul sistemi üzerinden işlemlerini tamamladı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konuların başında LGS tercih sonuçların açıklanacağı tarih geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 LGS yerleştirme takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

        3

        2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler 2026 LGS yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" ya da "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşılabilecek.

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        4

        LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuru işlemleri, 5-7 Ağustos günleri arasında, tercih sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde açıklanacak. LGS 2.nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

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        LGS 2026 LİSE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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