Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı? 3 Ağustos Pazartesi LPG'ye zam mı geliyor, otogaza ne kadar zam gelecek?
Akaryakıt fiyatlarında yeni hafta öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Benzin Otogaz (LPG) için zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre LPG fiyatlarına litre başına 2,42 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu fiyat artışının 4 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Peki, LPG'ye zam mı geliyor? Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı? İşte 3 Ağustos Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelişmelere göre otogaz kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir fiyat artışı bekleniyor. LPG litre fiyatına 4 Ağustos Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,42 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Peki, LPG'ye zam mı geliyor, otogaza ne kadar zam gelecek? Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı? İşte 2026 benzin, mazot, otogaz güncel akaryakıt fiyatları...
LPG'YE ZAM MI GELİYOR?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogaz (LPG) fiyatlarına 4 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,42 TL zam yapılması bekleniyor.
Zam kararının pompaya yansımasıyla birlikte LPG kullanan araç sahipleri yeni tarifeden yakıt alacak. Fiyat değişikliği, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.
BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
3 Ağustos Pazartesi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor.
Akaryakıt piyasasında gözler brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki gelişmelere çevrilirken, yeni bir fiyat değişikliği olması halinde resmi güncelleme pompaya yansıtılacak.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 67.10 TL
Motorin: 80.97 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 80.92 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 68.06 TL
Motorin: 82.09 TL
LPG: 31.29 TL