Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelişmelere göre otogaz kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir fiyat artışı bekleniyor. LPG litre fiyatına 4 Ağustos Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,42 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Peki, LPG'ye zam mı geliyor, otogaza ne kadar zam gelecek? Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı? İşte 2026 benzin, mazot, otogaz güncel akaryakıt fiyatları...