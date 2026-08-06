MasterChef kim kazandı? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim girdi, 17. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü grupta oynanan ilk etap sonunda ana kadroya giren 16. yarışmacı belli olurken, gözler şimdi 17. isme çevrildi. MasterChef'in yeni bölümde şeflerin değerlendirmesi sonucunda ana kadroya katılacak 17. yarışmacı da netlik kazandı. Peki, MasterChef'te kim kazandı, 5 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Dördüncü grubun ilk yarışmasında ana kadroya giren 16. isim Simge olurken yeni bölümde gözler 17. yarışmacıya çevrildi. Şeflerin vereceği kritik karar sonrasında MasterChef ana kadrosuna katılacak yeni isim belli oldu. Yarışmacılar, hem yaratıcılık hem de lezzet etaplarında en iyi performansı sergileyerek önlüğün sahibi olmak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? İşte 5 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümünde dördüncü gruptan ana kadroya giren 17. yarışmacı, şeflerin değerlendirmesinin ardından belli oldu.
MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar oldu.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
4. GRUP
Simge
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar
Buse
Tolgahan
Sultan
oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,
Betül
Esra
Faruk
Nesibe oldu.