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        Haberler Bilgi Gündem MasterChef kim kazandı? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim girdi, 17. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef kim kazandı? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim girdi, 17. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü grupta oynanan ilk etap sonunda ana kadroya giren 16. yarışmacı belli olurken, gözler şimdi 17. isme çevrildi. MasterChef'in yeni bölümde şeflerin değerlendirmesi sonucunda ana kadroya katılacak 17. yarışmacı da netlik kazandı. Peki, MasterChef'te kim kazandı, 5 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Dördüncü grubun ilk yarışmasında ana kadroya giren 16. isim Simge olurken yeni bölümde gözler 17. yarışmacıya çevrildi. Şeflerin vereceği kritik karar sonrasında MasterChef ana kadrosuna katılacak yeni isim belli oldu. Yarışmacılar, hem yaratıcılık hem de lezzet etaplarında en iyi performansı sergileyerek önlüğün sahibi olmak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? İşte 5 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümünde dördüncü gruptan ana kadroya giren 17. yarışmacı, şeflerin değerlendirmesinin ardından belli oldu.

        MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar oldu.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        4

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        5

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        Ayşe

        6

        4. GRUP

        Simge

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar

        Buse

        Tolgahan

        Sultan

        oldu.

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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