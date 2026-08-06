MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Dördüncü grubun ilk yarışmasında ana kadroya giren 16. isim Simge olurken yeni bölümde gözler 17. yarışmacıya çevrildi. Şeflerin vereceği kritik karar sonrasında MasterChef ana kadrosuna katılacak yeni isim belli oldu. Yarışmacılar, hem yaratıcılık hem de lezzet etaplarında en iyi performansı sergileyerek önlüğün sahibi olmak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? İşte 5 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşanan gelişmeler...