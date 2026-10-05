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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef para ödülünü kim aldı? 5 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

        Masterchef para ödülünü kim aldı? 5 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te ödül oyunları devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı ödülün sahibi oluyor. Peki Masterchef para ödülünü kim aldı? 5 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        Masterchef para ödülünü alan yarışmacı merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Yarışmacıların hazırladığı tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından gecenin kazananı belli oluyor. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı, para ödülünü kim aldı?

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        MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

        Masterchef ödülü kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef'te rakiplerden daha az başarılı tabak yapan yarışmacı son yemeğini yaptı.

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        Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en az başarılı tabağı yapan Batuhan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

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