Masterchef para ödülünü kim aldı? 5 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef para ödülünü alan yarışmacı merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Yarışmacıların hazırladığı tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından gecenin kazananı belli oluyor. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı, para ödülünü kim aldı?