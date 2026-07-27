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        Haberler Bilgi Ekonomi Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Metgün Enerji kaç lot verdi, 'METEN' borsada ne zaman işlem görecek?

        Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Metgün Enerji kaç lot verdi, 'METEN' borsada ne zaman işlem görecek?

        Metgün Enerji halka arz sonuçları yatırımcılarla paylaşıldı. Hisseler, 20,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Şirketin halka arzında talepler 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde toplandı. Halka arzın tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü 'METEN' Borsa İstanbul işlem tarihine çevrildi. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi ve METEN borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Metgün Enerji halka arz sonuçları ve işlem tarihiyle ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Metgün Enerji'nin halka arz süreci tamamlanırken dağıtım sonuçları da belli oldu. Şirket, halka arz kapsamında 135 milyon 579 bin adet payı yatırımcılarla buluşturdu. Metgün Enerji'nin halka açıklık oranı ise yüzde 21,35 olarak gerçekleşti. Peki, Metgün Enerji halka arzında kaç lot dağıtıldı ve METEN Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Metgün Enerji halka arz sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...

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        METGÜN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların merakla beklediği dağıtım tablosu da netlik kazandı.

         

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        METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

         

        Metgün Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara yapılan dağıtım sonucunda en fazla 96 lot verildi.

         

        Dağıtım sonuçları yatırımcı sayısı ve gelen talep doğrultusunda hesaplanırken, yatırımcıların hesaplarına hak kazandıkları paylar aktarılmaya başlandı.

         

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        METEN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

         

        Metgün Enerji'nin METEN işlem kodlu payları, 28 Temmuz 2026 Salı günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

         

        İşlem başlangıcının ardından yatırımcılar, METEN hisselerinde Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

         

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        METGÜN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

         

        Açıklanan halka arz bilgilerine göre Metgün Enerji katılım endeksine uygun olarak yer alıyor. Katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.

         

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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