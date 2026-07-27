Metgün Enerji'nin halka arz süreci tamamlanırken dağıtım sonuçları da belli oldu. Şirket, halka arz kapsamında 135 milyon 579 bin adet payı yatırımcılarla buluşturdu. Metgün Enerji'nin halka açıklık oranı ise yüzde 21,35 olarak gerçekleşti. Peki, Metgün Enerji halka arzında kaç lot dağıtıldı ve METEN Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Metgün Enerji halka arz sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...