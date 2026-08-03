MEVLİD KANDİLİ 2026 TARİHİ: Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet ile Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?

İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak amacıyla idrak edilen bu mübarek gecenin 2026 yılında hangi tarihe denk geleceği, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle netleşti. Duaların, ibadetlerin ve manevi buluşmaların öne çıkacağı Mevlid Kandili hangi gün ve ayda idrak edilecek? İşte 2026 Mevlid Kandili tarihine dair merak edilenler...