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        Haberler Bilgi Gündem MEVLİD KANDİLİ 2026 TARİHİ: Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet ile Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?

        MEVLİD KANDİLİ 2026 TARİHİ: Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet ile Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?

        İslam dünyası için büyük manevi önem taşıyan Mevlid Kandili yaklaşırken, bu özel gecenin tarihi merak konusu oldu. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak idrak edilen Mevlid Kandili'nin 2026 yılında hangi güne denk geleceği, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle belli oldu. Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2026 Mevlid Kandili tarihine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak amacıyla idrak edilen bu mübarek gecenin 2026 yılında hangi tarihe denk geleceği, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle netleşti. Duaların, ibadetlerin ve manevi buluşmaların öne çıkacağı Mevlid Kandili hangi gün ve ayda idrak edilecek? İşte 2026 Mevlid Kandili tarihine dair merak edilenler...

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        MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.

        Rebiülevvel ayının 12’nci gecesine rastlayan bu mübarek gecede, Türkiye genelindeki camilerde dualar edilecek ve çeşitli kandil programları düzenlenecek.

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

        Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak idrak ediliyor. İslam geleneğinde Peygamber Efendimizin Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde Mekke’de doğduğu kabul ediliyor.

        Müslümanlar bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim okuyarak, salavat getirerek, dua ve ibadetlerle manevi atmosferi değerlendiriyor. Bununla birlikte Hz. Muhammed’in doğum gününe ilişkin tarihî kaynaklarda farklı görüşler de bulunuyor.

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        MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

        Arapça kökenli olan “mevlid” sözcüğü, “doğum zamanı” ve “doğum yeri” anlamlarını taşır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişini anmak amacıyla idrak edilen Mevlid Kandili, Müslümanların şükre yöneldiği, bağışlanma dilediği ve Peygamber sevgisini yeniden güçlendirdiği manevi gecelerden biridir.

        Bu özel zaman diliminde Kur’an-ı Kerim okunması, kaza ve nafile namazlarının kılınması, salavat getirilmesi, dua edilmesi ve tövbeyle Allah’a yönelinmesi tavsiye edilir.

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