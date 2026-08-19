Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2026 Mevlid Kandili tarihi!
''Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?'' sorusu gündemde en çok araştırılanlardan biri oldu. İslam dünyasında önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Rebiyülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen bu mübarek gece, ibadetlerle geçirili ve bol bol dua edilir. Peki Mevlid Kandili 2026 ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2026 Mevlid Kandili tarihi, önemi ve faziletleri hakkında detaylı bilgiler...
2026 Mevlid Kandili tarihi ve bu gecede yapılacak ibadetler ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunun anıldığı bu mübarek geceye sayılı günler kaldı. Müslümanlar için önemli manevi geceler arasında bulunan Mevlid Kandili gecesinde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2026 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? İşte detaylar…
2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi belli oldu.
Takvime göre, Mevlid Kandili bu yıl 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Yani bu mübare gece 24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağlayan gece kutlanacak.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid kelimesi sözlükte doğum anı, doğum yeri, doğum zamanı gibi anlamlara gelir. İslamiyet’te Mevlid, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum günüdür. 571 yılında Mekke'de doğan Peygamberimiz için dünyanın tüm İslam diyarlarında her yıl Mevlid-i Şerif programları düzenlenir.
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilen Mevlid Kandili’nde Müslümanlar dua eder, Kur’an-ı Kerim okur, salavat getirir ve çeşitli ibadetlerle geceyi değerlendirir.
İslam dininde ve medeniyetinde kandil ifadesi yer almamaktadır. Kandil kelimesinin İslamiyet’in önemli gün ve geceleri ile özdeşleşmesi uzun yıllar süren bir gelenektir. Osmanlı döneminde ve özellikle II. Selim döneminden itibaren başlayarak dini geceler minarelerde yakılan kandillerle duyurulup kutlandığından bu geceler kandil geceleri adını almıştır.
O günü hatırlatmak için kandil yakılmasıyla halk mescit ve camilerde toplanmıştır. Yine eskilerden günümüze elektrik olmayan karanlık sokaklarda büyüklerin ve çocukların dikkatini çekmesi amacıyla parlamak, ışık saçmak anlamına gelen kandil yakılması dini gecelerin kandil olarak anılmasını beraberinde getirmiştir.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.
MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER
Kandil gecesine özel olarak belirlenmiş farz veya vacip bir ibadet bulunmuyor. Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamalarına göre bu zaman dilimi Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ve tövbe ederek, kaza ya da nafile namaz kılarak değerlendirilebilir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve hayırlı davranışlarda bulunmak da tavsiye edilen uygulamalar arasında yer alıyor.
2026 KANDİL TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılındaki kandil tarihleri şu şekilde:
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe