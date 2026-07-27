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        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR! Motorine ne kadar, kaç lira indirim yapılacak? 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

        MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR! Motorine ne kadar, kaç lira indirim yapılacak? 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

        ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle tırmanışa geçen Brent petrol, kısa süre önce akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Benzin ve motorindeki artışların ardından bu kez araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatlarında 28 Temmuz saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak bir indirim bekleniyor. Peki motorinin litre fiyatı ne kadar düşecek ve indirim sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar kaç lira olacak? İşte akaryakıt piyasasındaki son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı değişimin ardından motorin için indirim ihtimali gündeme geldi. ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları daha önce pompa fiyatlarını yukarı taşırken, piyasadaki son hareketlilik bu kez düşüş beklentisi oluşturdu. Motorinin litre fiyatında 28 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. Peki motorine ne kadar indirim gelecek, yeni fiyatlar hangi seviyeye gerileyecek? İşte akaryakıt piyasasında öne çıkan son gelişmeler…

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        MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!

        ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle geçen günlerde 100 dolar sınırını aşan petrol fiyatları, haftaya sert düşüşle başladı. Taraflar arasındaki tansiyonun azalabileceğine yönelik sinyaller, Orta Doğu’daki arz kesintisi endişelerini zayıflatırken piyasalara yansıyan savaş risk primi de büyük ölçüde geri çekildi.

        Geçen haftanın son işlem gününü 94,49 dolardan tamamlayan Brent petrol, yeni haftada 86,61 dolara kadar geriledi. Ham petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 2 lira 95 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

        Eşel Mobil Sistemi kapsamında akaryakıt fiyatlarında oluşan artışların bir bölümü, son dönemde ÖTV’den karşılanarak pompaya yansıması sınırlandırılıyordu. Ancak motorine yapılan son zammın ardından bu kalemde kullanılabilecek ÖTV payının tükendiği belirtiliyor.

        Bu nedenle gece yarısından itibaren uygulanması beklenen indirimin, yeniden ÖTV tutarına aktarılabileceği değerlendiriliyor. İndirimin vergiye mahsup edilmemesi halinde ise fiyat düşüşü doğrudan motorinin litre satış fiyatına yansıyacak.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 TEMMUZ

        AVRUPA YAKASI

        Benzin: 67.05 TL

        Motorin: 78.52 TL

        LPG: 31.19 TL

        ANADOLU YAKASI

        Benzin: 66.90 TL

        Motorin: 78.37 TL

        LPG: 30.59 TL

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        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 TEMMUZ

        Benzin: 68.01 TL

        Motorin: 79.63 TL

        LPG: 31.29 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 TEMMUZ

        Benzin: 68.29 TL

        Motorin: 79.90 TL

        LPG: 31.19 TL

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