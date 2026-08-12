OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN? MEB 2026-2027 Okul öncesi (anaokulu) ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Okul uyum haftası tarihleri, yeni eğitim öğretim yılında okula ilk kez başlayacak öğrencilerin velileri tarafından takip ediliyor. Öğretmenlerle tanışmak ve okul sürecine alışmak için önemli bir yere sahip olan oryantasyon süreci okulların açılış tarihinden bir hafta önce başlayacak. İşte, okula uyum haftası tarihleri…
Okul öncesi (anaokulu) ve İlkokul 1. Sınıfların okula başlayacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile netlik kazandı. Çocukların okul kaygısını en aza indirmeyi hedefleyen oryantasyon süreci okul kültürüne alışmak konusunda kritik rol oynuyor. İşte, MEB 2026-2027 takvimi ile okul öncesi (anaokulu) ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihten sonra yarıyıl tatiline çıkacak.
Öğretmenler ise yeni döneme yönelik hazırlıklarını kapsayan mesleki çalışma programına 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
OKUL ÖNCESİ (ANAOKULU) VE İLKOKUL 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak minik öğrenciler için uyum haftası programı erken başlayacak.
Uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve minikler genel açılıştan bir hafta önce sıralarıyla buluşacak.
Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.
MEB 2026-2027 EĞİTİM YILI TAKVİMİ
14 Eylül 2026 Okulların Açılışı
16 - 20 Kasım 1. Ara Tatil
22 Ocak 2027 1. Dönem Sonu
25 Ocak - 5 Şubat 2027 15 Tatil
8 Şubat 2027 2. Dönem Başlangıcı
8 - 12 Mart 2027 2. Ara Tatil
25 Haziran 2027 Okulların Kapanışı