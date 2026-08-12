OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN? MEB 2026-2027 Okul öncesi (anaokulu) ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.