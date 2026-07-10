OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı? Uyum haftası ne zaman?
Yaz tatili sürerken öğrenciler ve ailelerin gözü 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimiyle okulların açılacağı tarih, ara tatiller, yarıyıl tatili ve dönemin sona ereceği gün netleşti. Yeni eğitim yılı için hazırlık yapanlar, tatilin ne zaman biteceğini ve ders zilinin hangi tarihte çalacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, okullar hangi gün açılacak? İşte MEB'in açıkladığı yeni dönem takviminin ayrıntıları...
Öğrenciler ve aileler için yeni eğitim yılının yol haritası belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 çalışma takvimiyle okulların açılış günü, dönem içindeki ara tatiller ve sömestir tarihleri kesinlik kazandı. Yaz tatilinin devam ettiği günlerde veliler, okul hazırlıklarını planlayabilmek için derslerin başlayacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, birinci ve ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili hangi günlerde yapılacak? İşte MEB’in açıkladığı eğitim takviminin ayrıntıları...
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.
Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
MEB 2026-2027 TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.