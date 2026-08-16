Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İŞKUR TYP ile 2026 okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı ne zaman ve şartları neler?
Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için gözler İŞKUR ve ilgili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme gelen okul güvenlik görevlisi alımında başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjanlar merak ediliyor. İşte, İŞKUR TYP ile 2026 okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler…
Okullara güvenlik görevlisi alımı için araştırmalar hız kazandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların güvenliğinin artırılması amacıyla planlanan 30 bin kişilik istihdam gündemde yer alırken, adaylar İŞKUR TYP okul güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? sorularına yanıt arıyor. Alım sürecine ilişkin resmi başvuru takviminin açıklanmasıyla birlikte detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, İŞKUR TYP okul güvenlik görevlisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımına ilişkin detaylar…
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi gündemde. Eğitim döneminin 14 Eylül 2026'da başlaması beklenirken, alıma ilişkin başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte tarih ve kontenjan bilgileri netleşecek.
30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Planlanan okul güvenlik görevlisi alımında başvuruların İŞKUR üzerinden yapılması bekleniyor. Sürecin Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yürütülmesi halinde başvurular İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden alınacak. Başvuru ekranı açıldığında il ve kontenjan bilgileri de adayların erişimine sunulacak.
OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
30 bin kişilik alımın kesin başvuru şartları henüz duyurulmadı. TYP kapsamında genel olarak 18 yaşını doldurmuş olmak ve İŞKUR'a kayıtlı bulunmak gibi şartlar aranıyor. Ancak okul güvenlik görevlisi alımına özel kriterlerin resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor.
30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HANGİ İLLERDE GÖREVLENDİRİLECEK?
Alımın 81 ildeki okulları kapsaması planlanıyor. Kontenjanların illere ve okulların ihtiyaçlarına göre belirlenmesi beklenirken, hangi ilde kaç kişinin görevlendirileceği henüz açıklanmadı.
İŞKUR TYP GÜVENLİK ALIMINDA SEÇİM NASIL YAPILACAK?
TYP programlarında katılımcı seçimi noter kurası veya liste yöntemiyle yapılabiliyor. Okullara yönelik alımda hangi yöntemin uygulanacağı, yayımlanacak resmi ilanla belli olacak.
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK ALIMI KADROLU MU OLACAK?
İŞKUR TYP kapsamında yapılacak bir istihdam, doğrudan kadrolu memur alımı anlamına gelmiyor. Görevlendirmenin süresi ve çalışma koşulları, programın resmi duyurusunda yer alacak bilgiler doğrultusunda kesinleşecek.
OKULLARA GÜVENLİK ALIMI İÇİN İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
15 Ağustos 2026 itibarıyla 30 bin okul güvenlik görevlisi alımı için resmi başvuru tarihi açıklanmadı. İŞKUR ve ilgili kurumların duyuruları takip edildiğinde başvuru tarihi, kontenjanlar ve şartlar kesinlik kazanacak.