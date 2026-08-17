On Numara sonuçları açıklandı 17 Ağustos Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk On Numara çekilişi tamamlanırken kupon sahipleri kazandıran numaraları ve ikramiye sonuçlarını araştırmaya başladı. Çekilişin tamamlanmasının ardından On Numara sonuçları Milli Piyango Online ekranında yerini aldı. Peki 17 Ağustos 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara'da kazandıran numaralar neler? İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi On Numara sonuçları...
Milli Piyango tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde haftanın ilk sonuçları belli oldu. 17 Ağustos Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından vatandaşlar kazandıran 22 numarayı merak etmeye başladı. On Numara sonuçları açıklanırken ikramiye bilgileri de sorgulama ekranından takip edilebiliyor. Peki 17 Ağustos 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte On Numara çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...
17 AĞUSTOS 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından 22 kazandıran numara belli oldu.
17 Ağustos 2026 On Numara kazandıran numaralar:
2 - 3 - 4 - 5 - 18 - 21 - 26 - 38 - 40 - 41 - 43
46 - 53 - 56 - 58 - 60 - 61 - 67 - 71 - 72 - 73 - 76
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.