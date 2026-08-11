ÖNCE GÜNEŞ TUTULMASI SONRA METEOR YAĞMURU! 2026 Ağustos ayı Güneş Tutulması ve Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, burçlara etkileri neler olacak?

Akrep: Kariyer ve toplumdaki konumla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. İş değişikliği, yeni sorumluluklar veya daha görünür bir pozisyon gündeme gelebilir.

Yay: Eğitim, yurt dışı, seyahatler ve hayata bakış açısıyla ilgili yeni kapılar açılabilir. Uzun süredir planlanan bir yolculuk veya eğitim kararı netleşebilir.

Oğlak: Ortak para, borçlar, yatırımlar ve duygusal bağlar mercek altına alınabilir. Maddi veya psikolojik anlamda bazı yüklerden kurtulma isteği güçlenebilir.

Kova: İlişkiler ve ortaklıklarda önemli dönüm noktaları yaşanabilir. Bazı ilişkiler yeni bir aşamaya geçerken bazıları sorgulanabilir.

Balık: İş hayatı, günlük düzen ve yaşam alışkanlıklarında değişim gündeme gelebilir. Daha düzenli bir yaşam kurma ve sorumlulukları yeniden planlama isteği artabilir.

Özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçları, sabit burçlar olmaları nedeniyle bu tutulmanın temalarını daha belirgin hissedebilir. Koç ve Yay ise Aslan tutulmasının ateş elementiyle olan uyumu nedeniyle daha çok harekete geçme, cesaret ve yeni başlangıçlar üzerinden yorumlanabilir.