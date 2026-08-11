ÖNCE GÜNEŞ TUTULMASI SONRA METEOR YAĞMURU! 2026 Ağustos ayı Güneş Tutulması ve Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, burçlara etkileri neler olacak?
Ağustos ayında gökyüzü peş peşe dikkat çekici iki doğa olayına sahne olacak. Önce Güneş tutulması gerçekleşecek, ardından Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan Perseid meteor yağmuru en yoğun dönemine ulaşacak. Gökyüzü meraklıları gözlem tarihlerini araştırırken, astrolojiyle ilgilenenler de bu iki olayın burçlar üzerindeki olası etkilerini merak ediyor. Peki, Güneş tutulması ve Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek, hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
Ağustos gökyüzü takviminde art arda yaşanacak iki önemli olay dikkat çekiyor. Ayın ilk dikkat çeken gök olayı Güneş tutulması olurken, hemen ardından yılın en çok beklenen meteor yağmurlarından Perseidler zirve noktasına ulaşacak. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan parçaların atmosferde oluşturduğu ışık izleri, gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Bu gelişmelerin yaklaşmasıyla birlikte gözlem saatleri kadar astrolojik yorumlar da merak edilmeye başlandı. Peki, Güneş tutulması ile Perseid meteor yağmuru hangi tarihlerde gerçekleşecek, burçlar üzerinde ne gibi etkiler oluşturacak? İşte ayrıntılar...
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği yılın dikkat çeken astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek.
Tutulma astronomik hesaplamalar ve TÜBİTAK verilerine göre Türkiye saatiyle 20.47'de en yüksek seviyesine ulaşacak.
PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman, 12 Ağustos gecesi saat 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanan dönem olacak.
Gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
ÖNCE GÜNEŞ TUTULMASI SONRA METEOR YAĞMURU!
Güneş tutulmasını daha da özel kılan ayrıntı ise aynı saatlerde gökyüzünde peş peşe yaşanacak dikkat çekici astronomik olaylar olacak. Perseid Meteor Yağmuru yılın en yoğun dönemine ulaşırken, gün doğumuna yakın saatlerde Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter gökyüzünde aynı doğrultuda görülebilecek.
GÜNEŞ TUTULMASI VE METEOR YAĞMURUNUN BURÇLARA ETKİLERİ
Astrolojik açıdan bakıldığında 12 Ağustos 2026’daki tam Güneş tutulması, Aslan burcunda yaklaşık 20 derecede gerçekleşiyor. Astrolojide Güneş tutulmaları genellikle yeni başlangıçlar, yön değişiklikleri ve eski düzenlerin kapanmasıyla ilişkilendirilirken; Aslan vurgusu özellikle özgüven, yaratıcılık, aşk, liderlik, görünürlük ve kendini ifade etme konularını öne çıkarıyor.
Perseid Meteor Yağmuru ise 12-13 Ağustos gecelerinde en yoğun dönemine ulaşıyor; 2026’daki zirvenin 13 Ağustos civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Meteor yağmurlarının klasik astrolojide gezegen geçişleri veya tutulmalar gibi yerleşik bir “burç etkisi” bulunmuyor. Modern astrolojik yorumlarda ise meteor yağmurları sembolik olarak ani farkındalıklar, hızlı gelişmeler, ilham ve geride bırakılması gereken konularla ilişkilendirilebiliyor. Bu nedenle burçlara yönelik asıl astrolojik vurgu Güneş tutulmasından geliyor.
Koç: Aşk, yaratıcılık ve kişisel hedeflerde yeni bir dönem başlayabilir. Uzun süredir ertelenen bir proje yeniden gündeme gelebilir.
Boğa: Ev, aile ve yaşam düzeninde önemli kararlar öne çıkabilir. Taşınma veya aile içindeki dengelerin değişmesi gündeme gelebilir.
İkizler: İletişim, eğitim, seyahat ve yeni anlaşmalar açısından hareketli bir süreç yaşanabilir. Beklenmedik haberler alınabilir.
Yengeç: Para, gelir ve maddi güvence konuları ön plana çıkabilir. Kazanç yöntemlerinde değişiklik yapma ihtiyacı doğabilir.
Aslan: Tutulmanın merkezindeki burçlardan biri olacak. Kimlik, görünüş, kariyer hedefleri ve yaşam yönü konusunda güçlü bir yenilenme isteği ortaya çıkabilir.
Başak: Geçmişle hesaplaşma, iç dünyaya yönelme ve tamamlanması gereken meseleler önem kazanabilir. Bir dönemi kapatıp yenisine hazırlanma süreci yaşanabilir.
Terazi: Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarında değişiklikler görülebilir. Yeni insanlarla tanışmak veya bazı çevrelerden uzaklaşmak gündeme gelebilir.
Akrep: Kariyer ve toplumdaki konumla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. İş değişikliği, yeni sorumluluklar veya daha görünür bir pozisyon gündeme gelebilir.
Yay: Eğitim, yurt dışı, seyahatler ve hayata bakış açısıyla ilgili yeni kapılar açılabilir. Uzun süredir planlanan bir yolculuk veya eğitim kararı netleşebilir.
Oğlak: Ortak para, borçlar, yatırımlar ve duygusal bağlar mercek altına alınabilir. Maddi veya psikolojik anlamda bazı yüklerden kurtulma isteği güçlenebilir.
Kova: İlişkiler ve ortaklıklarda önemli dönüm noktaları yaşanabilir. Bazı ilişkiler yeni bir aşamaya geçerken bazıları sorgulanabilir.
Balık: İş hayatı, günlük düzen ve yaşam alışkanlıklarında değişim gündeme gelebilir. Daha düzenli bir yaşam kurma ve sorumlulukları yeniden planlama isteği artabilir.
Özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçları, sabit burçlar olmaları nedeniyle bu tutulmanın temalarını daha belirgin hissedebilir. Koç ve Yay ise Aslan tutulmasının ateş elementiyle olan uyumu nedeniyle daha çok harekete geçme, cesaret ve yeni başlangıçlar üzerinden yorumlanabilir.