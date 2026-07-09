Önemsiz Biri filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Önemsiz Biri ne zaman çekildi?
Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Önemsiz Biri (Nobody), aksiyon ve gerilim türünün dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Başrolünde Bob Odenkirk'ün yer aldığı film, sıradan görünen bir aile babasının geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Yayın akışına girmesiyle birlikte Önemsiz Biri filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Ilya Naishuller otururken, senaryosu Derek Kolstad tarafından kaleme alındı. 2021 yapımı film, yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle dünya genelinde büyük ilgi gördü. Peki, Önemsiz Biri (Nobody) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi? İşte Önemsiz Biri filmi hakkında merak edilenler…
Önemsiz Biri (Nobody), 2 Nisan 2021 tarihinde vizyona girdi. Başrollerini Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd ve Aleksey Serebryakov paylaşıyor. John Wick serisinin senaristi Derek Kolstad'ın imzasını taşıyan yapım, aksiyon severlerden tam not aldı. Özellikle Bob Odenkirk'ün performansı, filmin en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. Peki, Önemsiz Biri (Nobody) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi? İşte filmin hikâyesi ve oyuncu kadrosuna dair detaylar…
ÖNEMSİZ BİRİ (NOBODY) FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hutch Mansell, karısı Becca ve oğlu Blake ile banliyöde yaşayan bir admadır. Ailenin sıradan yaşamı bir gece iki hırsızın evlerine girmesiyle alt üst olur. Hutch daha büyük bir şiddetin yaşanmasını önlemek için hırsızlara karşı tepkisiz kalır. Ancak onun ailesini savunmaması oğlu ve karısının kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Yaşanan bu olay, Hutch'ın yıllardır içinde bastırdığı bazı duyguların harekete geçmesine neden olur. Yumruk, silah sesleri olan bir dünyaya dahil olan Hutch, bir daha önemsiz biri gibi hafife alınmayacağından emin olmaya çalışır.
ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Bob Odenkirk, Hutch Manselli olarak
Connie Nielsen, Becca Mansell olarak
Hutch'ın kardeşi olarak RZA
Aleksei Serebryakov
Christopher Lloyd, Hutch'ın babası olarak
Gage Munroe, Blake Mansell olarak
Paisley Cadorath, Sammy Mansell olarak
ÖNEMSİZ BİRİ (NOBODY) NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Nobody'nin çekimleri ağırlıklı olarak 2019 yılında Kanada'nın Winnipeg kentinde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen film, ilk olarak Mart 2021'de bazı ülkelerde gösterime girerken Türkiye'de ise 2 Nisan 2021 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu.