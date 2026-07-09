ÖNEMSİZ BİRİ (NOBODY) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hutch Mansell, karısı Becca ve oğlu Blake ile banliyöde yaşayan bir admadır. Ailenin sıradan yaşamı bir gece iki hırsızın evlerine girmesiyle alt üst olur. Hutch daha büyük bir şiddetin yaşanmasını önlemek için hırsızlara karşı tepkisiz kalır. Ancak onun ailesini savunmaması oğlu ve karısının kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Yaşanan bu olay, Hutch'ın yıllardır içinde bastırdığı bazı duyguların harekete geçmesine neden olur. Yumruk, silah sesleri olan bir dünyaya dahil olan Hutch, bir daha önemsiz biri gibi hafife alınmayacağından emin olmaya çalışır.