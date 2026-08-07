Adayların 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olması, kadınlarda en az 162 cm, erkeklerde ise en az 167 cm boyunda bulunması ve beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekiyor.

Bunun yanı sıra adayların sağlık şartlarını taşıması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, siyasi parti üyeliğinin bulunmaması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olması ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması şartları aranıyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu sonuçlanması gerekiyor.