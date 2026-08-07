3.250 polis öğrenci alımı yapılacak! 2026 Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları başladı: PMYO başvuru ekranı...
Polis Meslek Yüksekokulları 3.250 polis alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları, PMYO başvuru ekranının erişime açılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO bünyesine görevlendirilecek olan 2.800 erkek ve 450 kadın polis öğrenci başvuru işlemlerini 07-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Adaylar EGM öğrenci polis alımı başvurularını https://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilecekler. İşte, 2026 PMYO başvuru ekranı…
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında 25. Dönem Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) giriş sınavı başvuru takvimi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Yeni dönemde 2.800 erkek ve 450 kadın olmak üzere toplamda 3.250 polis öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemlerini PMYO başvuru ekranı üzerinden 07-13 Ağustos günleri arasında tamamlayabilecek. Polis Meslek Yüksekokulları başvurularının 07 Ağustos itibarıyla başlamasının ardından “PMYO öğrenci polis başvurusu için YKS puan barajı kaç, yaş ve boy şartı ne kadar?” araştırmaları hız kazandı. İşte, 2026 PMYO başvuru tarihleri ve şartları…
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
2026 yılı 25. Dönem PMYO başvuruları, 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurularını gerçekleştirebilecek. Sınav takvimi ve sınav ücretine ilişkin bilgiler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından daha sonra duyurulacak. Adayların, sınav ücretini resmi duyuru yapılmadan yatırmamaları gerekiyor. Ön başvuru sonuçları açıklanmadan yatırılan sınav ücretleri geri ödenmeyecek.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2026 yılı 25. Dönem PMYO başvurularında adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Adayların 2026-YKS TYT puan türünden en az 250 puan alması şartı aranırken, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için bu puan 200 olarak belirlendi.
Adayların 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olması, kadınlarda en az 162 cm, erkeklerde ise en az 167 cm boyunda bulunması ve beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekiyor.
Bunun yanı sıra adayların sağlık şartlarını taşıması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, siyasi parti üyeliğinin bulunmaması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olması ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması şartları aranıyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu sonuçlanması gerekiyor.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan resmi başvuru şartları şöyle:
2026 YILI 25. DÖNEM POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200,000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2026) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2026) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 2001 - 01 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.