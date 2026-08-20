PMYO PARKUR SINAVI TARİHİ 2026: Polis Akademisi 25. Dönem PMYO parkur sınavı ne zaman yapılacak, fiziki yeterlilik sınav tarihi belli oldu mu?

2026 PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, BELLİ OLDU MU?

25. Dönem PMYO fiziki yeterlilik sınavının uygulanacağı tarihler ve sınav merkezleri hakkında henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi. 2026 PMYO başvuru kılavuzunda da parkur aşaması için belirli bir gün aralığı belirtilmedi.

PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihleri ve merkezlerinin önümüzdeki günlerde www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacak. Adaylar, duyurunun ardından belirtilen gün ve saatte sınav merkezlerinde hazır bulunacak.