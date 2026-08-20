PMYO PARKUR SINAVI TARİHİ 2026: Polis Akademisi 25. Dönem PMYO parkur sınavı ne zaman yapılacak, fiziki yeterlilik sınav tarihi belli oldu mu?
25. Dönem PMYO giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanmış, böylece giriş sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belli olmuştu. Belirtilen süre içerisinde başvuru ücretini ödeyen binlerce aday, şimdi sınavların yapılacağı tarihi araştırıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 3.250 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Alımlar iki aşamalı sınavla yapılacak olup adaylar ilk önce Fiziksel Yeterlilik Sınavı'na ardından Mülakat Sınavı'na katılım sağlayacak. Peki, 25. Dönem PMYO parkur sınavı ne zaman yapılacak, fiziki yeterlilik sınav tarihi belli oldu mu? İşte 2026 PMYO parkur sınavı tarihi ve sürece ilişkin merak edilenler…
25. Dönem PMYO giriş sınavı için geri sayım başladı. Aday belirleme ön başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayan sınav başvuru ücreti ödeme sürecinde sona gelindi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adaylar parkur hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Fiziki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olan adaylar Mülakat Sınavı’na tabi tutulacak. Peki, 2026 PMYO parkur sınavı ne zaman yapılacak? 25. Dönem PMYO fiziki yeterlilik sınav tarihi belli oldu mu, adaylar mülakata ne zaman çağrılacak? İşte 2026 PMYO parkur sınavına ilişkin detaylar…
2026 PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, BELLİ OLDU MU?
25. Dönem PMYO fiziki yeterlilik sınavının uygulanacağı tarihler ve sınav merkezleri hakkında henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi. 2026 PMYO başvuru kılavuzunda da parkur aşaması için belirli bir gün aralığı belirtilmedi.
PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihleri ve merkezlerinin önümüzdeki günlerde www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacak. Adaylar, duyurunun ardından belirtilen gün ve saatte sınav merkezlerinde hazır bulunacak.
FİZİKİ YETERLİLİK PARKURUNA KİMLER KATILABİLECEK?
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
UYARI: Erkek adayların ön sağlık kontrolüne sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulurlar.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
UYARI: Fiziki Yeterlilik Sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacaktır.
UYARI: Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Mülakat Sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
Konu hakkında bilgi düzeyi,
Kendisinden istenileni kavrama,
Özgüveni,
İfade etme yeteneği,
Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının % 25’i, Mülakat Sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin 1’inci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının %25’inin toplamıdır.
Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
YEDEK ADAY ÇAĞIRMA
Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.
Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur.
25.06.2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.
Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilir.
Eğitim - öğretimin başlaması gününden itibaren onbeş gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.