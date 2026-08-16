REYTİNG SONUÇLARI 15 AĞUSTOS - CUMARTESİ || Güldür Güldür Show ve MasterChef reyting sırlamasında ilk sıralarda! Hangi yapın reytinglerde kaçıncı?
Reyting sonuçları 15 Ağustos yani Cumartesi günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen Güldür Güldür Show ve MasterChef reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 15 Ağustos reyting sonuçları...
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 07:39 Güncelleme:
1
Reyting sonuçları 16 Ağustos AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Güldür Güldür Show ve MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 15 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...
2
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 15 AĞUSTOS
3
AB REYTİNG SONUÇLARI 15 AĞUSTOS