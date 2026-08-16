REYTİNG SONUÇLARI 15 AĞUSTOS - CUMARTESİ || Güldür Güldür Show ve MasterChef reyting sırlamasında ilk sıralarda! Hangi yapın reytinglerde kaçıncı?

Reyting sonuçları 16 Ağustos AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Güldür Güldür Show ve MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 15 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...