SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartlaro neler ve hangi kadrolara alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı 2026 başvuru tarihleri, KPSS şartı ve branş dağılımı için bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada personel alım ilanının yıl sona ermeden yayımlanacağını duyurmuştu. Adaylar, KPSS şartı, kadro kontenjanları ve başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım olacak?İşte, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı son durum…
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı kapsamında yapılacak istihdamın ayrıntıları, kamuya atanmak isteyen binlerce aday tarafından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, KPSS puanıyla tercih süreci ve branşlara göre kontenjan dağılımı, yayımlanacak resmi kılavuzla netlik kazanacak. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer kadrolarda görev almak isteyen adaylar, başvuru ilanının yayımlanacağı tarihi bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında merak edilenler…
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada alım ilanının yıl sonuna kadar yayımlanacağını duyurmuştu. Başvuru ve tercih takviminin yer alacağı kılavuzun kasım ayının son günlerinde veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
38 bin personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Başvuru tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla belli olacak.
38 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımında branş ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrolarına ayrılacak kontenjanlar, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz duyurulmadı. KPSS puanı, mezuniyet durumu ve kadrolara göre özel koşullar resmi kılavuzda yer alacak.