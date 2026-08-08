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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için gündemine aldığı 26 bin 673 kişilik personel istihdamı, kamuda sağlık alanında çalışmak isteyen adayların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni alımlarla birlikte farklı sağlık tesisleri ve saha birimlerinde personel ihtiyacının karşılanması hedeflenirken, sürecin hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceği de merak ediliyor. Adaylar özellikle başvuruların başlayacağı tarihi, hangi meslek gruplarına kontenjan ayrılacağını, kadro sayılarının nasıl dağıtılacağını ve tercih koşullarını öğrenmek istiyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman yapılacak, hangi branşlarda kaç kişilik kontenjan açılacak? İşte alım sürecine dair öne çıkan bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığının 2026 yılına yönelik 26 bin 673 kişilik personel alımı planı, sağlık sektöründe kamuya atanmak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Yeni istihdamların hastanelerin yanı sıra acil sağlık hizmetleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı birimlerde değerlendirilmesi bekleniyor. Alım takvimi henüz netleşmezken, adayların dikkati yayımlanacak başvuru kılavuzu ile kadro ve branş dağılımına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı için başvurular hangi tarihte başlayacak, hangi unvanlara kontenjan ayrılacak ve adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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