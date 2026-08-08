SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılına yönelik 26 bin 673 kişilik personel alımı planı, sağlık sektöründe kamuya atanmak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Yeni istihdamların hastanelerin yanı sıra acil sağlık hizmetleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı birimlerde değerlendirilmesi bekleniyor. Alım takvimi henüz netleşmezken, adayların dikkati yayımlanacak başvuru kılavuzu ile kadro ve branş dağılımına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı için başvurular hangi tarihte başlayacak, hangi unvanlara kontenjan ayrılacak ve adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…